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Spor Yılın transferinde Sergen Yalçın devrede!
Spor

Yılın transferinde Sergen Yalçın devrede!

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Trabzonspor, Dünya Kupası dönüşünde forvet transferi yapmak istiyor. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve attığı gollerle siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Aboubakar için girişimlere başlayan bordo-mavililer, Sergen Yalçın'a telefon açtı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 14:41:00 -
Yılın transferinde Sergen Yalçın devrede!

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Trabzonspor, Dünya Kupası dönüşünde forvet transferi yapmak istiyor. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve attığı gollerle siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Aboubakar için girişimlere başlayan bordo-mavililer, Sergen Yalçın'a telefon açtı.

Trabzonspor'dan Sergen Yalçın'a sürpriz telefon. Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde forvette Aboubakar'ı oynatan tecrübeli çalıştırıcının telefonu bu kez başka bir iş için çaldı. Bordo-mavili yetkililer Aboubakar için Sergen Yalçın'ı aradı.

Aboubakar'ın Al-Nassr ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek. Dünya Kupası dönüşünde Aboubakar'ı kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'da Sergen Yalçın'a oyuncunun durumu soruldu.

Vincent Aboubakar, bu sezon Arabistan Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıkarken 2 gol attı. Sergen Yalçın da Beşiktaş'ta oynadığı dönem için olumlu rapor verdi ve Trabzonspor Aboubakar için düğmeye bastı.

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