Yılın transferinde Sergen Yalçın devrede!

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Trabzonspor, Dünya Kupası dönüşünde forvet transferi yapmak istiyor. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve attığı gollerle siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Aboubakar için girişimlere başlayan bordo-mavililer, Sergen Yalçın'a telefon açtı.

Trabzonspor'dan Sergen Yalçın'a sürpriz telefon. Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde forvette Aboubakar'ı oynatan tecrübeli çalıştırıcının telefonu bu kez başka bir iş için çaldı. Bordo-mavili yetkililer Aboubakar için Sergen Yalçın'ı aradı.

Aboubakar'ın Al-Nassr ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek. Dünya Kupası dönüşünde Aboubakar'ı kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'da Sergen Yalçın'a oyuncunun durumu soruldu.

Vincent Aboubakar, bu sezon Arabistan Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıkarken 2 gol attı. Sergen Yalçın da Beşiktaş'ta oynadığı dönem için olumlu rapor verdi ve Trabzonspor Aboubakar için düğmeye bastı.