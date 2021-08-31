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Yılın transfer çalışımı! Başrolde Beşiktaş ve Galatasaray var
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Spor Yılın transfer çalışımı! Başrolde Beşiktaş ve Galatasaray var
Spor

Yılın transfer çalışımı! Başrolde Beşiktaş ve Galatasaray var

Beşiktaş'ın, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Gedson Fernandes için Portekiz kulübü Benfica ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 20:11:00 -
Yılın transfer çalışımı! Başrolde Beşiktaş ve Galatasaray var

Sol olarak milli sol bek Umut Meraş'ı kadrosuna katan siyah beyazlılar, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Gedson için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Sport Italia muhabiri Rudy Galetti'nin iddiasına göre; Beşiktaş, 22 yaşındaki Portekizli orta saha için Benfica ile anlaşma sağladı.

Sergen Yalçın'dan Gedson sözleri

Dün yaptığın açıklamada, Portekizli oyuncunun transferi hakkından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Ben artık 6 numara istemiyorum, 6-8 birlikte oynayan oyuncular lazım artık. Gedson Fernandes'i de bu yüzden istedim. Artık Avrupa'da tek taraflı oynayan futbolcuyu kimse istemiyor." sözlerini kullanmıştı.

Fatih Terim: Vermek istemediler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Benfica'nın Gedson'u vermek istemediğini söyleyip "Gedson'u vermeyeceklerini söylediler ama futbolda bir dakika sonra ne olacağı belli olmaz. Sonuna kadar bekleyeceğiz" demişti.

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