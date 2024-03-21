Yılın takası için sürpriz teklif! “Bize Arda’yı verin size onu verelim”

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in sezon sonunda kiralık olarak takımdan ayrılabileceği iddia edildi. İspanyol basını Real Madrid'in Brahim Diaz örneğinde olduğu gibi Arda'nın büyük bir kulübe kiralanmasını istiyor. İspanyol devinin yaz transferinde kadrosuna katmak istediği genç yıldızın kulübü 60 milyon euronun yanı sıra Arda Güler'i de takasta istedi.

Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampında menisküs sakatlığı yaşadı. Genç yıldız sonrasında bireysel antrenmanlara çıksa da sol arkada adalesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre daha sahalardan uzak kalmıştı. Ancelotti'nin "Sabırlı olmalıyız. Arda Güler büyük bir yetenek." ifadesini kullandığı genç yıldız Kral Kupası'nda oynanan Arandina maçında ilk kez 11'de yer aldı ve sonrasında İtalyan teknik adamın kararıyla genellikle yedek kulübesinde yer aldı. Genellikle maçların son dakikalarında oyuna dahil olan Arda Güler, Santiago Bernabeu'da oynanan Celta Vigo maçında ilk golünü kaydetti.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan Arda Güler sezon sonunda kiralık olarak ayrılabilir. Real Madrid'in Brahim Diaz örneğinde olduğu gibi Arda Güler'i büyük bir kulübe kiralayarak oyuncunun gelişimini tamamlamasını istiyor. İspanya'daki haberlerde Milan ve Borussia Dortmund'un dışında Real Sociedad; Arda Güler'i kiralamak için yaz aylarında Real Madrid ile görüşmelerde bulunacak.

Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduğu gün basın toplantısında başka bir kulübe kiralanmak istemediğini ve kulüpte kalıcı olmak istediğini vurgulamıştı.

Real Madrid'in hedefinde Leny Yoro var

Real Madrid, Lille'de forma giyen 18 yaşındaki Fransız savunması Leny Yoro'yu transfer etmek istiyor. Lille, büyük bir potansiyele sahip olan ve Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan Leny Yoro için 60 milyon euro istiyor. Sözleşmesi 2025 yazında bitecek olan Fransız yıldız için Real Madrid resmen devreye girdi. Yaz aylarında Leny Yoro'nun Real Madrid'e transfer olması bekleniyor. Transfermarkt verilerine göre Fransız yıldızın güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

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Takas teklifi

Lille'in Leny Yoro transferi için Real Madrid'den 60 milyon euro istediği ve ayrıca Arda Güler'i de kiralık olarak takasta istediği belirtildi. İspanya'dan Planeta Madrid'de yer alan habere göre Fransız ekibi Arda Güler'i 1 yıllığına kiralamak için Real Madrid'e teklifte bulunacak.

Arda Güler'in Lille'den gelmesi muhtemel bu takas fikrine sıcak bakmadığı vurgulandı. Haberde Arda Güler'in geleceğini Real Madrid'de gördüğü ve kulüpte kalıcı olmak istediği ifade edildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Lille'in Leny Yoro transferine Arda Güler'i de dahil etmek istemesi hem kulüp hem de oyuncu tarafından hoş karşılanmadı. Fransız kulübü Real Madrid'in Leny Yoro'ya olan ilgisinden faydalanarak Güler'in gelecek sezon için kiralık olarak gelmesini talep etti. Bu seçenek ne kulüp ne de oyuncu tarafından hoş karşılanmadı. Arda Güler'in motivasyonu Real Madrid formasıyla daha fazla dakika oynamak ve bunun için de sahaya her çıktığında sahip olduğu klası göstermek..."