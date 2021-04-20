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Ekonomi Yılın ilk erkenci üzümünün kilosu 50 lira
Ekonomi

Yılın ilk erkenci üzümünün kilosu 50 lira

Mersin'in Erdemli ilçesinde, serada yılın ilk erkenci üzüm hasadı gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 23:59:00 -
Yılın ilk erkenci üzümünün kilosu 50 lira

Mersin'in Kocahasanlı Mahallesi'nde serada yetiştirilen “Yalova İncisi” cinsi üzümlerin ilk hasadı yapıldı.

Üretici İbrahim Köse, topladığı üzümleri İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere iç piyasaya süreceğini dile getirdi. Köse, 2 dönüm araziden elde ettiği 8 ton üzümün kilosunu 50 liraya sattığını bildirdi. Verimden memnun olduğunu anlatan Köse, "Kasım ayında budama yapıyoruz ardından kapama yapıyoruz. İlaçlama, gübreleme çalışmaları ile vatandaşımız için hazır hale getiriyoruz." dedi.

"Erkenci üzüm bölgeye yüksek katma değer katıyor"

Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz de "Mersin’in Erdemli ilçesi Türkiye'nin en erkenci bölgelerinden bir tanesi. Erkenci üzüm bölgeye yüksek katma değer katıyor. Pandemi döneminde ülkemiz ön plana çıktı. Çiftçimiz ara vermeden çalışıyor. Hepsine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Bölgede 800 ton hasat bekleniyor"

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de üreticilere bereketli bir sezon diledi. Şahin "İlçemizde örtü altı üzüm hasadı başladı. Yaklaşık 200 hektar alanda yapılan örtü altı üzüm üreticiliğinde 800 ton hasat bekliyoruz. Bunlar genellikle iç piyasa gönderilecek." dedi.

"Serada çift ürün yetiştiriliyor"

Serada çift ürün yetiştirdiklerini belirten Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu da "Örtü bağın altında fasulye yetiştiriciliği yaptık. Fasulyemizin hasadı bitti. Şu anda da üzümlerimizi hasat ediyoruz. Ayrıca bağlarımızdan yaprak toplayarak sarmada kullandık." diye konuştu.

 

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