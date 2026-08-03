  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tüm zamanların en yükseği gerçekleşti İhracatta rekor üstüne rekor YP’li Bulut siyaseti çok yanlış anlamış: Mal varlığı özel hayatıymış AK Parti’den gerici Ertuğrul’a tokat gibi cevap Çürümüş zihniyetin temsilcisi “Çakma komiser”in ifadesindeki detaylar tam bomba! Etimkent'te neler dönmüş neler! Bakan Kacır çok önemli diyerek açıkladı Hedef 2 yılda 5 milyon kişi Belediyeyi arpalığa çevirmiş! Çakma komiser Etimesgut’u yemiş! Enflasyon verileri açıklandı Bu kez mikrofonu bantlamayı unuttular! Trolleri semirtme ağı ifşa oldu Kuyruk acısının sebebi anlaşıldı! Kadir Mısıroğlu'na sataşan Simge de 'ahbap' çıktı 1900 İHA ile saldırmışlardı! Şimdi de 4 gemiyi batırdılar
Seyahat THY ağustos ayına rekor kırarak başladı
Seyahat

THY ağustos ayına rekor kırarak başladı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
THY ağustos ayına rekor kırarak başladı

Türk Hava Yolları (THY) 2 Ağustos günü pazar günü AJet ile toplam 325 bin 715 yolcuya hizmet vererek tüm zamanların en fazla yolcu taşımasını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) 2 Ağustos günü pazar günü AJet ile toplam 325 bin 715 yolcuya hizmet vererek tüm zamanların en fazla yolcu taşımasını gerçekleştirdiğini duyurdu. 

THY İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağustos ayına yeni rekorlarla başladık. 1 Ağustos günü, 248 bin 922 Türk Hava Yolları yolcusu taşıyarak yeni bir rekora imza attık. Bu operasyonel mükemmeliyeti 2 Ağustos'ta da sürdürerek; 248 bin 318'i Türk Hava Yolları ve 104 bin 397'si AJet olmak üzere toplam 352 bin 715 yolcuyla bir rekor daha kırdık. Aynı gün bin 388'i Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen uçuşlar ile AJet operasyonları dahil toplam bin 970 sefer gerçekleştirdik. Turkish Cargo operasyonlarının da bu tabloya eklenmesiyle toplam 2 bin 34 sefer ile tüm zamanların en yüksek günlük sefer sayısına ulaşarak yeni bir rekora daha imza attık."

THY’den Ankara uçuşlarıyla ilgili duyuru: Ücretsiz yapılacak
THY’den Ankara uçuşlarıyla ilgili duyuru: Ücretsiz yapılacak

Gündem

THY’den Ankara uçuşlarıyla ilgili duyuru: Ücretsiz yapılacak

Pilot eğitiminin altyapısı güçlendiriliyor! THY, Kanadalı şirketle simülatör için anlaştı
Pilot eğitiminin altyapısı güçlendiriliyor! THY, Kanadalı şirketle simülatör için anlaştı

Ekonomi

Pilot eğitiminin altyapısı güçlendiriliyor! THY, Kanadalı şirketle simülatör için anlaştı

THY’den tatilcilere dev kampanya
THY’den tatilcilere dev kampanya

Ekonomi

THY’den tatilcilere dev kampanya

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23