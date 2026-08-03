“Çakma komiser”in ifadesindeki detaylar tam bomba! Etimkent'te neler dönmüş neler!

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Erdal Beşikçioğlu'nun emniyette verdiği ifadede yer alan sorular ile soruşturma dosyasındaki bilirkişi raporları, Sayıştay tespitleri, MASAK incelemeleri ve müşteki beyanları, belediyedeki bazı işlemlerle ilgili dikkat çekici iddiaları gündeme taşıdı.

Teslim edilmeyen ürünlere ödeme yapıldığı öne sürüldü

Soruşturma dosyasındaki bilirkişi raporuna göre Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından engelli, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlar için alınan kişisel bakım malzemelerinde usulsüzlük tespit edildi.

Raporda, belediye deposunda yapılan fiziki sayımda;

10 bin pudrasız eldiven,

10 bin maske,

10 bin galoş,

10 bin tek kullanımlık önlük,

40 litre dezenfektanın teslim edilmediğinin belirlendiği, buna rağmen ürünler teslim edilmiş gibi işlem yapılarak ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

Fiyatların 10-15 kat şişirildiği tespiti

Bilirkişi raporunda, satın alınan ürünlerin piyasa fiyatlarıyla belediyeye kesilen faturalar karşılaştırıldı.

Raporda bazı ürünlerin piyasa değerinin 10 ila 15 katı fiyatla alındığı değerlendirilirken, bu işlemler nedeniyle 812 bin 825 lira kamu zararı oluştuğu tespitine yer verildi.

"Sahte piyasa araştırması" iddiası

Dosyadaki incelemelerde, piyasa araştırmasına ilişkin görevlendirme belgelerinin gerçeğe aykırı şekilde düzenlendiği de belirtildi.

Rapora göre;

Başka bir hizmet alımına ait doğrulama kodları kullanıldı.

Teslim edilmeyen ürünler teslim edilmiş gibi gösterildi.

Bazı evraklardaki imzalar arasında uyumsuzluk bulundu.

Taşınır işlem fişlerinin gerçeğe aykırı düzenlendiği tespit edildi.

Para transferleri MASAK kayıtlarına girdi

Soruşturma dosyasındaki MASAK incelemelerinde ise belediyeden yüklenici firmaya gönderilen paranın bir bölümünün farklı hesaplar üzerinden belediye çalışanlarına aktarıldığına ilişkin tespitlere yer verildi.

Rapora göre para transferlerinin firma yetkilisinin eşinden belediye personeline, ardından başka bir belediye çalışanına ulaştığı değerlendirildi.

Etimkent'te mükerrer ödeme iddiası

Belediyenin iştiraki olan Etimkent Yapı Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili bilirkişi raporunda da dikkat çekici bulgular yer aldı.

Rapora göre ekmek alım ihalesinde damga vergisi için şirket kasasından personele toplam 222 bin 610 lira 50 kuruş ödeme yapıldı.

Ancak bu tutarın belediye hesaplarına yatırılmadığı, daha sonra aynı damga vergisinin şirket hak edişinden ikinci kez kesildiği ve şirketin aynı miktarda zarara uğratıldığı değerlendirildi.

Müteahhitten rüşvet iddiası

Dosyaya giren müşteki ifadeleri arasında yer alan F.K., ruhsat işlemleri sırasında kendisinden milyonlarca lira rüşvet talep edildiğini anlattı.

İfadesinde, İmar Müdürü Serpil Zengin'in ruhsat karşılığında 5 ila 6 milyon lira istediğini, daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da 4 milyon lira talep ettiğini öne süren müşteki, bu talepleri kabul etmediğini söyledi.

Beşikçioğlu suçlamaları kabul etmedi

Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise emniyette verdiği ifadede tüm suçlamaları reddetti.

İhalelerde görev ve yetkisinin bulunmadığını belirten Beşikçioğlu, ihaleye katılan şirketlerle herhangi bir bağlantısı olmadığını ifade etti.

Ayrıca Sayıştay raporlarında ve bilirkişi incelemelerinde şahsına yönelik herhangi bir suç isnadı bulunmadığını belirterek, hakkındaki suçlamaların maddi delillerle desteklenmediğini savundu.