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Gündem AK Parti’den gerici Ertuğrul’a tokat gibi cevap Çürümüş zihniyetin temsilcisi
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AK Parti’den gerici Ertuğrul’a tokat gibi cevap Çürümüş zihniyetin temsilcisi

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AK Parti’den gerici Ertuğrul’a tokat gibi cevap Çürümüş zihniyetin temsilcisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı diktatör Franco’ya benzettiği için hakkında soruşturma başlatılan eski Türkiye artığı Ertuğrul Özkök'e tokat gibi bir cevap verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından şunları yazdı:

Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir.

Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. Türkiye’ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur.

Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir. En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir.

Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken “Ak Parti diye bir parti yok” anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir.

Gerçeği öğrenmek isteyen biri, sokaklara çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir.

Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır.

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