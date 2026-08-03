Hayvancılıkta ezber bozan başarı: Bilimsel deneyle üçüz ve dördüz sürprizi

“YAPTIĞMIZ SENKRONİZASYON ÇALIŞMASIYLA KENDİMİZİ DE ĞELİŞTİRİYORUZ” Yaptıkları senkronizasyon çalışmalarıyla kendilerini de geliştirdiklerini söyleyen Şimşek, "Hedefimiz bunu daha da ileriye taşımak, kuzu canlı doğumunu, canlı ağırlık artışını sağlayabilmek. İkizlik, üçüzlük oranında da etçil ırk olmasına rağmen bunu stabil hale getirmeye çalışacağız. Normal şartlarda etçil ırk hayvanlarımızda ikizlik, üçüzlük, dördüzlük çok istenmez ve çok da görülebilen bir durum değildir ama koyunlarımız etçi ırk olmasına rağmen biz, bugün itibarıyla üçüz ve dördüz yavrularımızı sağlıklı bir şekilde dünyaya getirebilirdik. Çiftliğimizi hastalıklardan ari, damızlık bir işletme yapıp, öncelikle bölge, sonra da ülke hayvancılığına katkı sunmaya çalışacağız. Çalışmalarımız bu şekilde devam edecek" şeklinde konuştu. İşletmede bulunan hayvanların farklı fizyolojik özelliklerine göre hazırladıkları rasyonları (kaba ve konsantre yem, mineral-vitamin dengesi) yem karma makinelerinde ölçüsüne göre hazırlanıp bantlara verdiklerini anlatan Şimşek, "Bantlardan geri dönen ve hayvanlar tarafından tüketilmeyen yemlerimiz de imha edilerek, tekrar tüketime sunulmamaktadır. Her hayvanın fizyolojik olarak farklı ihtiyaçlarını bildiğimiz için ona göre bilimsel temelli bir rasyon hazırlıyoruz ve yaptığımız beslemeyle de aldığımız sonuçlar örtüştüğü için biz bu durumdan gayet mutluyuz" ifadelerini kullandı.