Yılın ilk 2 ayında toplam makine ihracatı 2,7 milyar oldu

Türkiye’nin makine ihracatı Şubat ayında 1,4 milyar dolar oldu. Türk makine sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Almanya sanayiinde son dönemde yaşanan daralmanın sektörün ihracat performansı üzerindeki etkisini en aza indirmeye çalıştıklarını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "ABD’nin Türkiye’den yaptığı toplam ithalat içinde makinelerin payı, Almanya’da olduğu gibi yüzde 15’in üzerine çıktı. AR-GE yatırımlarımız ve yükselen teknoloji seviyemiz konjonktürel gelişmelere karşı bizi koruyor" dedi.







Şubat ayında 1,4 milyar dolar ihracat gerçekleştiren makine sektörü, ilk iki ay sonunda toplam ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artışla 2,7 milyar dolara taşıdı. İki aylık dönem sonunda ABD, İngiltere, Fransa ve İspanya’ya yapılan makine ihracatında yüzde 20’lerin üzerinde artışlar gerçekleşti.







Türk makine sektörünün toplam ihracatı içinde yaklaşık yüzde 15 paya sahip olan Alman sanayiinde son dönemde yaşanan üretim gerilemesinden bir miktar etkilendiklerini ifade eden Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’daki sanayi üretimi, verilerin açıklandığı son 4 aylık dönem boyunca art arda gerileme yaşadı. Ülkenin sermaye ve tüketim malları üretimindeki azalma, Almanya’ya yaptığımız makine ihracatını da doğrudan etkiledi. Fakat Almanya bizim için sadece hedef bir pazar değil, dünya makine dış ticaretine açılan önemli kapılardan biri. Dünya ticareti hız kesse de büyümeye devam ettiği için, makine ihracatımız da hedeflerimiz doğrultusunda artmaya devam ediyor" dedi.







"GTS düzenlemesinden en az etkilenen sektör olacağız"

Bu dönemde başta ABD olmak üzere, gelişmiş ülkeleri alternatif pazarlar olarak verimli değerlendirdiklerini ifade eden Karavelioğlu, "Türk makine sektörü Almanya’dan sonra, ABD’ye ihracatta da birinci sıraya yerleşti. ABD’nin Türkiye’den yaptığı toplam ithalat içinde makinelerin payı, Almanya’da olduğu gibi yüzde 15’in üzerine çıktı. AR-GE yatırımlarımız ve yükselen teknoloji seviyemiz konjonktürel gelişmelere karşı bizi korurken, Türk makineleri ABD’de kilogram başına 15 dolara alıcı buluyor. Makinelerimizin katma değeri yüksek olduğu için, ABD’nin Türkiye’yi GTS Programı’ndan çıkarma kararından en az etkilenecek faaliyet alanlarından biri olacağız" ifadelerini kullandı.







23 ülkenin alım heyetleri Mart ayında İstanbul’da buluşacak

14-17 Mart tarihleri arasında düzenlenecek WIN Eurasia ile 20-23 Mart arasında düzenlenecek IDMA fuarlarına yönelik özel çalışmalar yaptıklarını belirten Karavelioğlu şunları söyledi: "Türkiye’nin makinecileri olarak bir yandan uluslararası fuarlarda ülkemizi temsil ederken, uluslararası firma temsilcilerini kendi ülkemizde de ağırlamaya ve onlara sektörümüzün gerçek gücünü yerinde göstermeye büyük önem veriyoruz. Mart ayında İstanbul’da düzenlenecek bu iki fuarda 23 farklı ülkeden 75 firmayı ağırlayacağız. WIN Eurasia esnasında ayrıca Almanya’dan Özel Nitelikli Alım Heyeti organizasyonu da yapacağız. Bu çalışmaların yılın kalan kısmında makine ihracatımızı daha da yukarı taşıyacağına inanıyoruz".