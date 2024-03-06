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Ekonomi Yılın En Başarılı İnovatif Ev Aletleri Markası ödülünün sahibi King Elektrikli Ev Aletleri oldu
Ekonomi

Yılın En Başarılı İnovatif Ev Aletleri Markası ödülünün sahibi King Elektrikli Ev Aletleri oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-06 23:26:00 -
Yılın En Başarılı İnovatif Ev Aletleri Markası ödülünün sahibi King Elektrikli Ev Aletleri oldu

"Bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Ekonomi ve Proje Ödülleri" nde "Yılın En Başarılı İnovatif Ev Aletleri Markası" ödülünün sahibi "King Elektrikli Ev Aletleri oldu.

Özge Ulusoy ve Yavuz Seçkin'in sunduğu ödül töreninde, Türkiye'nin önde gelen markaları ödüllerini aldı. King markası ise bu yıl 2. ödülünü alarak 2024 yılına ödüllerle başlamış oldu. Yılın ilk ödülünü Şikayetvar.com'un düzenlediği ACE ödüllerinde "Yılın Elektrikli Ev Aletleri" kategorisinde GOLD ödül alarak taçlandıran King markası, 2024 yılındaki inovatif çalışmalarına devam etmekte kararlı.

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