Yılın babası: Oğluyla omuz omuza terörle mücadele eden uzman çavuş

Sarıaslan, kendisi gibi asker olmak için sözleşmeli erliğe başvuran ve 2016'da ilk görev yeri Çukurca'ya atanan oğlu Mehmet Ali Sarıaslan'ı yalnız bırakmadı.

Ülkenin birçok yerinde 28 yıldır görev yapan baba Sarıaslan, oğlunun yanında olmak için Gaziantep'ten Çukurca'ya gönüllü tayin talebinde bulundu.

Talep üzerine oğlunun görev yaptığı Irak sınırındaki 2093 rakımlı Şehit Astsubay Üstçavuş Mekan Şahin Üs Bölgesi'nin bulunduğu dağın yamacındaki Çığlı Jandarma Karakol Komutanlığı'na atanan Sarıaslan, oğluyla aynı bölgede ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapıyor.

3 yıldır oğluyla aynı bölgede terörle mücadele eden Sarıaslan, İl Jandarma Komutanlığınca yılın babası seçildi.