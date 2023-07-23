Yıldızlı’dan kız okuluna karşı çıkanlara kapak! Madem laikliğe aykırı, ABD ve İngiltere’de niye var?

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kız çocuklarının okula gitme oranını artırmak amacıyla “gerekirse kız okulları açılabileceği” sözleri, mütedeyyin kesimde memnuniyetle karşılanırken, din düşmanlıklarını “laiklik” kisvesiyle örten yobazlar kıyameti koparmıştı. Bakan Tekin’in sözleri din ve İslam düşmanı çevrelerce bağlamından kopartılarak “gericilik” suçlamasına kadar saldırılar gelmişti.

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan İslam Hukukçusu Dr. İsmail Yıldızlı, “Kız okulları açıldığında eğitim sistemindeki başarı mı düşecektir? Sadece kızların olduğu bir okulda başarı sağlanamıyor, bunların yanına birer de erkek getirelim ancak o zaman başarı sağlanır mı denilecek? Şer’î ve örfî hukukun bir arada uygulandığı Osmanlı Devleti’nde laiklik yoktu. Laiklik, Batı’ya ait bir kavramdır. Laikliğin amiral gemisi olan Batı’nın başlıca ülkelerinde kız okulları ya da erkek okulları mevcuttur. Bu laiklik denilen şey laikliğin menşei olan ülkelerde sorun çıkarmıyor da bizde mi sürekli sorun çıkarıyor? Madem laikliğe aykırı İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde neden kız ve erkek okulları var?” diye sordu ve Batılı ülkelerdeki kız okullarından örnekler verdi.

Kız okulları eğitimdeki başarıyı mı düşürecek?

“Aileler kız çocuklarını karma eğitim veren kurumlara göndermek istememektedir. Bu da kız çocuklarının eğitim hakkını kısıtlamaktadır. Halbuki kız okulları olsa aileler içleri rahat bir şekilde evlatlarını okullara gönderecekler” diyen Dr. İsmail Yıldızlı şunları söyledi: “Birtakım çevrelerce halkın bu talebi laikliğe aykırı olmakla suçlanmaktadır. Laiklik kız okulları kurulmasına karşı çıkmaz, laiklik kız çocuklarının okutulmamasına karşı çıkar. Anayasa kız erkek ayrı eğitim sistemine karşı çıkmamaktadır, anayasa eğitim hakkından yoksun bırakılmaya karşı çıkmaktadır. Anayasada ifadesini bulun birçok ilke, ülke ve milletçe kalkınmamıza ve gelişmemize hizmet edebilmek için vardır, kız çocuklarının eğitime katılma oranı eğer kız okulları açıldığında artacaksa behemehâl kız okulları açılmalıdır. Kaldı ki bu ülkemizde ciddi bir sorundur, yadsınamaz bir realitedir. Şimdi soruyoruz: Kız okulları açıldığında eğitim sistemindeki başarı mı düşecektir? Sadece kızların olduğu bir okulda başarı sağlanamıyor, bunların yanına birer de erkek getirelim ancak o zaman başarı sağlanır mı denilecek?”

İşte İngiltere ve ABD'deki bazı kız ve erkek okulları!

Yıldızlı, laik yobazların gözüne girmek için çırpındıkları İngiltere ve ABD gibi ülkelerden örnekler vererek onların dayanaklarını da çürüttü. Yıldızlı, İngiltere’deki kız ve erkeklerin isteğe bağlı olarak ayrı okullarda eğitim alabileceği okullara şunları örnek gösterdi:

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Eton College (Erkekler): Eton College, İngiltere’nin en ünlü ve prestijli erkek öğrenci yatılı okullarından biridir. 15-18 yaş arası erkek öğrencilere eğitim verir.

Roedean School (Kızlar): Roedean School, İngiltere’de tanınmış bir kız okuludur. 11-18 yaş arasındaki kız öğrencilere eğitim sunar.

Harrow School (Erkekler): Harrow School, İngiltere’nin köklü erkek öğrenci yatılı okullarından biridir. 13-18 yaş arası erkek öğrencilere eğitim verir.

Cheltenham Ladies’ College (Kızlar): Cheltenham Ladies’ College, İngiltere’nin köklü kız okullarından biridir. 11-18 yaş arası kız öğrencilere eğitim sunar.

Winchester College (Erkekler): Winchester College, İngiltere’de 14-18 yaş arasındaki erkek öğrencilere hitap eden tarihi bir yatılı okuldur.

Wycombe Abbey (Kızlar): Wycombe Abbey, İngiltere’de tanınmış bir kız öğrenci yatılı okuludur. 11-18 yaş arasındaki kız öğrencilere eğitim verir.

İşte ABD’de kız ve erkeklerin ayrı okullarda eğitim alabileceği örneklerden bazıları:

Phillips Exeter Academy (New Hampshire) ve Phillips Academy (Massachusetts): Bu iki ünlü özel okul, karma eğitim veren diğer okullardan farklı olarak, tarihsel olarak kız ve erkek öğrencilerin ayrı okullarda eğitim aldığı yatılı okullardır.

Choate Rosemary Hall (Connecticut): Choate Rosemary Hall, karma eğitim veren bir özel okul olmasına rağmen, eski zamanlarda cinsiyetlere göre ayrı binalarda eğitim vermiştir.

Morehouse College (Georgia): Morehouse College, Afro-Amerikalı erkekler için tarihsel olarak önemli bir kolejdir ve yalnızca erkek öğrencilere eğitim vermektedir.

Wellesley College (Massachusetts): Kolej, yalnızca kadın öğrencilere yönelik bir kolejdir ve kadınların eğitim alabileceği ünlü bir öğretim kurumudur.

Spelman College (Georgia): Spelman College, yalnızca kadın öğrencilere hitap eden HBCU (Tarihî Siyah Üniversiteler ve Kolejler) üyelerinden biridir.