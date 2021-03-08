Yıldız Ventures gıda ve perakende startup’larına yatırım yapmayı sürdürecek

Godiva ve Mc Vitie’s gibi dev markaları bünyesinde barındıran Yıldız Holding’in girişimcilik ekosistemini desteklemek için kurduğu Yıldız Ventures’ın Üst Yöneticisi (CEO) Yahya Ülker, önemli açıklamalarda bulundu.

Değişim hızlanıyor

Ülker, küresel salgın sürecinde her alanda değişimin hızlandığını kaydetti. Ülker, “Zorlu süreçte yepyeni ihtiyaçlar ortaya çıktı” dedi. Ülker, “Sosyal ve ekonomik hayatın dönüşümü sayesinde yeni şirketler ile girişimler doğdu, doğuyor da. Hem yatırımcılar hem de girişimciler zor ama heyecan verici bir dönemden geçiyor” ifadelerini kullandı. Ülker, gelinen aşamada yatırım fonları ya da risk sermayesi şirketlerine yenilerinin eklendiğini belirtti. Startup sayısının da kayda değer oranda arttığını vurguladı.

Ekosistemi büyüteceğiz

Ülker, “Yıldız Ventures olarak biz de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Yatırım programlarımızla start-up ekosistemini destekliyoruz. Yeni iş modelleri ve fikirlerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Yeni girişimlerin hayata geçmesini sağlamayı planlıyoruz. Girişimlerin bazılarını da yatırımlarımızla daha da büyütmeyi hedefliyoruz” bilgilerini verdi.

İstegelsin'le ön planda

Ülker, 2021’in 2020’den daha verimli geçeceğine işaret etti. Ülker, şu görüşleri paylaştı: “Yıldız Ventures olarak üç ana faaliyetimiz var. Bunları inkübasyon, finansal yatırım ve gıda odağı ile yürütülecek girişim hızlandırma programı olarak sıralamamız mümkün. İnkübasyon kapsamında daha çok ana iş dikeylerimizi destekleyecek fikirleri değerlendiriyoruz. Mevcut işlerimizi stratejik ve teknolojik olarak destekleyen fikirleri Yıldız Ventures bünyesinde geliştirmeye, olgunlaştırmaya odaklanıyoruz. Malum, dünyaya paralel olarak Türkiye’de de e-ticaret pandemi döneminde büyük atılım ve genişleme gösterdi. Geçen yıl yaptığımız en büyük inkübasyon yatırımı, bu alandaki yetkinliğimizi ve gücümüzü destekleyeceğine inandığımız istegelsin oldu. Sağladığımız know-how sayesinde Türkiye’nin ilk online süpermarketi istegelsin, pazara yön veren bir girişim olarak öne çıktı. Yine gıda alanında yatırım yaptığımız bir diğer girişim de EuroFresh oldu. Bu girişim, değişen tüketici davranışlarına uyumlu olarak kullanımı yıkanmış ve doğranmış sebze meyveleri müşterilerine ulaştırıyor. Finansal yatırım tarafında çalışmalarımıza daha geniş bir odakla devam ediyoruz. Geçen yıl birçok girişimle bir araya geldik. 2020 özellikle FinTech, SaaS (software as a service) ve yapay zekâ alanlarında hareketlilik yaşanan bir yıldı. Bu alanlarla da kısıtlı olmamak üzere hem finansal hem stratejik destek arayan, yüksek potansiyelli ve büyüme gösteren girişimleri değerlendirmeye devam edeceğiz.”

Yeni alanlara yönelecek

2020’nin girişim ekosisteminin büyüdüğü bir sene olduğunu aktaran Ülker, şunları söyledi: “2021’in daha hareketli olacağını tahmin ediyorum. Yıldız Ventures olarak odak noktamızda gıda ve perakende sektörlerindeki girişimler var. Sente Foundry’le birlikte gerçekleştirdiğimiz hızlandırma programımız kapsamında gıda alanında bu yıl en az üç erken aşama start-up’a yatırım yapmayı esas alıyoruz. Türkiye’den daha fazla girişimin global arenada kendine yer bulacağına inanıyoruz. Yıldız Ventures’da trendleri takip ederek yatırımlarımızı yeni odak alanlarına yönlendireceğiz. İnkübasyon tarafında işimize stratejik olarak değer katabileceğini düşündüğümüz fikirlere veya erken aşamadaki girişimlere öncelik veriyoruz. Finansal yatırım tarafında ise her sektörden girişime açık bir yapımız bulunuyor. Ekip, ürün, iş modeli, ticarileştirme stratejisi gibi kriterlere göre girişimleri değerlendirip yatırım kararı veriyoruz. Bunu yaparken herhangi bir coğrafi sınırlandırmamız yok ama önceliğimizin Yıldız Holding’in hali hazırda ayak izinin bulunduğu coğrafyalar olduğunu ifade edebiliriz.”

Yıldız Holding Kadın Platformu faaliyette

Yıldız Holding tarafından Kadın Platformu’nu hayata geçirdi. Holding, platformla kadınların iş hayatında görünürlüklerinin arttırmayı amaçlıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker’in himayesinde olan Kadın Platformu’nun elçilik (Ambassador) görevini ise Begüm Mutuş üstleniyor. Mutuş, platformun önemli görevler göreceğine dikkat çekti. Mutuş, “Dayanışma kültürümüzü daha da güçlendirmek, dünyanın farklı coğrafyalarındaki kadın çalışanlarımızın hak ve yükümlülüklerini dengelemek açısından platformumuzun büyük fayda sağlayacağına inanıyorum” dedi.