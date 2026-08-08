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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Kimsenin yüzüne bakmadığı meslek: Aylık 250 bin lira kazandırıyor!

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Kimsenin yüzüne bakmadığı meslek: Aylık 250 bin lira kazandırıyor!

Bursa'da küçükbaş hayvancılıkta kırkım sezonu başladı. Kırkım işiyle uğraşan bir kişinin geliri aylık 250 bin lirayı buluyor.

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Foto - Kimsenin yüzüne bakmadığı meslek: Aylık 250 bin lira kazandırıyor!

Yaz boyunca yoğun bir tempoyla çalışan 3 kişilik bir kırkım ekibi sezon genelinde aylık 750 bin liranın üzerinde kazanç sağlarken, çalışanların kişi başı geliri ise en az 250 bin liraya ulaşıyor.

#2
Foto - Kimsenin yüzüne bakmadığı meslek: Aylık 250 bin lira kazandırıyor!

HİZMET SEKTÖRÜ DİKKAT ÇEKTİ Geçen yılın verilerine göre 17 milyonun üzerinde büyükbaş, yaklaşık 60 milyon da küçükbaş hayvan varlığına sahip Türkiye'de besicilik kadar arka planda hizmet sunan sektör temsilcileri de önemli gelir elde ediyor.

#3
Foto - Kimsenin yüzüne bakmadığı meslek: Aylık 250 bin lira kazandırıyor!

Hayvanların et ve süt verimini artırmak amacıyla yürütülen kırkım işlemleri, profesyonel ekipler için cazip bir iş koluna dönüştü.

#4
Foto - Kimsenin yüzüne bakmadığı meslek: Aylık 250 bin lira kazandırıyor!

Çocukluğundan bu yana hayvancılıkla uğraşan ve 8 yıldır profesyonel kırkımcılık yapan Hüseyin Ulus, kırkımı küçüklüğünde öğrendiğini söyledi.

#5
Foto - Kimsenin yüzüne bakmadığı meslek: Aylık 250 bin lira kazandırıyor!

GÜNDE 250 İLA 280 KOYUN KIRKILIYOR Bu işin hem zor hem özen istediğini dile getiren Ulus, şunları söyledi: "Konya bölgesinde koyun başı 90 TL, Karaman ve Aksaray gibi çevre illere gittiğimizde ise 100 TL ücret alıyoruz. Ekipten iki kişi günde rahatlıkla 250 ile 280 arası kuzu veya koyunu kırkabiliyor. Diğer bir kişi ise yakalayıp bağlıyor. Mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında aralıksız her gün sahadayız. Özellikle Kurban Bayramı döneminde tempomuz daha da artıyor. Diğer aylarda haftada 3-4 gün kırkıma gidiyoruz."

#6
Foto - Kimsenin yüzüne bakmadığı meslek: Aylık 250 bin lira kazandırıyor!

Sıcak hava ve ahır şartlarının işi zorlaştırdığına dikkati çeken Ulus, hayvan tüyünün temizlik durumunun çalışma süresini doğrudan etkilediğini belirtti.

#7
Foto - Kimsenin yüzüne bakmadığı meslek: Aylık 250 bin lira kazandırıyor!

12 AY KAZANDIKLARI İLE GEÇİMLERİNİ SAĞLIYORLAR Ulus, "Görenler için çok zor bir meslek ancak yıllardır yaptığımız için alıştık. Temiz bir sürüde 250 civarı hayvanı 5-6 saatte tamamlıyoruz; tüy kirli olduğunda ise çalışma süresi 10-11 saati bulabiliyor. Yılın 12 ayı bu işle geçimimizi sağlıyoruz ve elde ettiğimiz kazançla yine bildiğimiz işe, yani hayvancılığa yatırım yapıyoruz." dedi.

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