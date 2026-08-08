  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'in güvenlik doktrini nasıl sarsıldı 100 yıllık algı 7 Ekim’de yıkıldı Terörsüz Türkiye kanunu: Çerçeve yasa kabul edildi İyi Parti kapıya taktı! Provokasyona mı soyunacaksınız? Ali Karahasanoğlu İP’e fena yüklendi Amerika hep şişirilmiş bir balondan ibaretti! Salgın büyüyor: Virüs mutasyona uğradı! Suudi Arabistan’dan “Mekke Savunma Anlaşması” mesajı: Bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: "Terörsüz Türkiye" için tek şart açıklandı! Pezeşkiyan'dan ABD'ye rest: Teslim olmamızı istiyorlarsa savaşacağız! Demirtaş dışarı mı çıkacak? Adalet Bakanı Akın Gürlek resmen açıkladı! 'Mücteba Hamaney her an ölebilir!'
Ekonomi Deniz ticaretinde Türkiye merkez oldu!
Ekonomi

Deniz ticaretinde Türkiye merkez oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Deniz ticaretinde Türkiye merkez oldu!

Denizcilik Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, 2026 yılının ilk yarısında İstanbul Boğazı'ndan 19 bin 277 ve Çanakkale Boğazı'ndan 20 bin 941 olmak üzere Türk boğazlarından toplam 40 bin 218 gemi geçiş yaptı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, 2026 yılının ilk yarısında İstanbul Boğazı'ndan 19 bin 277 ve Çanakkale Boğazı'ndan 20 bin 941 olmak üzere Türk boğazlarından toplam 40 bin 218 gemi geçiş yaptı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, Türk boğazları, uluslararası on binlerce gemiye geçiş sağlamaya devam ediyor. İran-ABD/İsrail Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin sekteye uğradığı ve küresel ticaret sisteminin ciddi dönüşümler geçirdiği yılın ilk yarısında, Türk boğazları stratejik önemini korudu. Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı dron saldırıları yoğunlaşmasına rağmen, Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, yılın ilk yarısında toplam 40 bin 218 gemi geçti.

 

EN FAZLA GENEL KARGO GEMİSİ GEÇTİ

İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk 6 ayında geçen gemi sayısı 19 bin 277, Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi sayısı ise 20 bin 941 olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu boğazlardan geçen gemi sayısı 40 bin 988 olmuştu. Bu gemilerin 19 bin 381'i İstanbul'dan 21 bin 607'si ise Çanakkale'den geçiş yapmıştı. Tiplerine göre sınıflandırıldığında, boğazlardan geçen gemilerin 13 bin 127'sini genel kargo, 7 bin 777'sini dökme yük, 5 bin 188'ini ise konteyner gemisi oluşturdu. 604 canlı hayvan taşıyan gemi, 258 araç taşıyan gemi ve 87 çimento gemisi de aynı dönemde Türk boğazlarından geçiş yaptı. Boğazlardan bu dönemde toplamda 767,5 milyon gros tonluk gemi geçerken, İstanbul Boğazı'ndan geçenler için söz konusu değer 301,5 milyon gros ton, Çanakkale Boğazı'ndan geçenler için ise 466 milyon gros ton olarak hesaplandı. Aynı dönemde, kılavuz alan gemi sayısı da iki boğazın toplamında 24 bin 260 olarak kayıtlara geçti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya’dan yola çıkan gurbetçi, eşini Hırvatistan’daki benzinlikte unuttu: 6 saat sonra dönüp aldı!
Gündem

Almanya’dan yola çıkan gurbetçi, eşini Hırvatistan’daki benzinlikte unuttu: 6 saat sonra dönüp aldı!

Almanya'dan Türkiye'ye otomobille gelen gurbetçi çiftin yolculuğu, Hırvatistan'da yaşanan ilginç bir olayla bir çok ülkenin gündemine kazınd..
Mersin'de 'Daltonlar' suç örgütüne darbe! Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı
Gündem

Mersin'de 'Daltonlar' suç örgütüne darbe! Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı

Mersin'de "Daltonlar" suç örgütü adına eylem hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6..
Okul gezilerinde 'cehennem' durağı! Çocukları 'ibret olsun' diye götürüyorlar: Çığlıklar, koparılan diller...
Dünya

Okul gezilerinde 'cehennem' durağı! Çocukları 'ibret olsun' diye götürüyorlar: Çığlıklar, koparılan diller...

Korku filmi sahnelerini andıran bu "cehennem bahçesi", çocuklara ahlaki değerleri öğretmek amacıyla okul gezilerinin vazgeçilmez duraklarınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23