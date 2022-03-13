Yıldız Tilbe hakkında flaş gelişme

Son dönemde Rabia adlı genç ve Mahra adlı küçük çocuğun, köpeklerden korkup yola fırlaması nedeniyle sanatçı Yıldız Tilbe'den sokak hayvanlarına ilişkin tepki gelmişti. "Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" diyen Tilbe hakkında İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya'da 10 yaşındaki Mahra'nın köpekten kaçarken kamyonun altında kalmasının ardından Isparta'da üniversite öğrencisi Rabia Kallı, yine aynı şekilde köpekten kaçarken arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

"Zehirli et versinler"

Şarkıcı Yıldız Tilbe, son zamanlardaki sokak köpeği saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunarak "Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" ifadelerini kullandı.

Suç duyurusunda bulundular

Tilbe'nin bu ifadeleri sosyal medyada bir anda gündem oldu ve büyük tepki çekti. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla ünlü sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.