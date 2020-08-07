Yıldız Teknik Üniversitesi

O dönemde Mühendislik Fakültesi; ElektrikElektronik, İnşaat, Makine ve Kimya-Metalurji fakülteleri olarak 4 fakülteye ayrılan üniversite yeniden yapılandırıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de bünyesine eklendi. Günümüzde ise 11 fakülte, 2 enstitü, 2 meslek yüksekokulu, yabancı diller yüksekokulu ve 36 bini aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürüyor.

FAKÜLTELER

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Tek. Öğretmenliği Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmenliği Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngilizce Öğretmenliği Elektrik-Elektronik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Fen-Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Fizik İstatistik Kimya Matematik Türk Dili ve Edebiyatı İnsan ve Toplum Bilimleri

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat İşletme

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İnşaat Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Harita Mühendisliği

Çevre Mühendisliği Kimya-Metalürji Fakültesi

Kimya Mühendisliği Matematik Mühendisliği Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Biyomühendislik

Gıda Mühendisliği Makine Fakültesi

Makine Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Mekatronik Sanat Tasarımı Fakültesi Sanat İletişim Tasarımı Müzik ve Sahne Sanatları

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Havacılık Elektroniği Bölümü

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türk Dili Enformatik Beden Eğitimi

YÜKSEK OKULLAR

Meslek Yüksek Okulu

İktisadi ve İdari Programlar Teknik Programlar

Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Okulu

Teknik Programlar Bölümü

Yabancı Diller Yüksek Okulu

Temel İngilizce Modern Diller

Rektörden mesaj

Yüzyılı aşkın geçmişe sahip üniversitemiz, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlenen hedefleri ve her geçen gün artan sorumlulukları ile yoluna devam etmekte, yetiştirdiği insan gücü ile ülke kalkınmasına önemli destekler sunmaktadır. Teknolojinin tüm imkânlarını geleceğimizi şekillendirecek gençlerimizi yetiştirmede kullanmayı üniversite olarak görev bilmekte, güçlü akademik kadrolarımız ile kendine güvenen, araştırmacı, sorgulayıcı ve üretken bir nesil yetiştirmeye gayret göstermekteyiz. Tüm paydaşlarımız ile birlikte ülke menfaatlerini ön planda tutarak, araştırma faaliyetlerinde öncü, bilgiyi üreten, geliştiren ve insanlık yararına kullanılabilen bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Her alandaki güçlü akademik kadrosu ile insanlık ve ülke yararına nitelikli araştırmalar yapan, etik değerleri ön planda tutan, disiplinlerarası araştırmaları teşvik eden üniversitemiz, üzerine düşen toplumsal sorumluluğun bilinci ile çalışmalarına yön vermektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi olarak sahip olduğumuz temel değerler vizyonunda Kondüktör Mekteb-i Âlisi’nden uluslararası saygın bir üniversiteye dönüşmeyi başarmış olmanın verdiği güçle, dünden daha kararlı, yarından daha umutlu bir vizyonla yolumuza devam edeceğimize inancım tamdır.

Prof. Dr. Bahri ŞAHİN

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü