  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Koca duyurdu! İşte yapılan aşı miktarı
Florida’daki çöken binada ölü sayısı yükseliyor
Yıldız oyuncu korkuttu! Maça devam edemedi
Şoke eden olay: 13 yaşındaki kız çocuğu üvey annesini korkunç şekilde katletti
Spor Yıldız oyuncu korkuttu! Maça devam edemedi
Spor

Yıldız oyuncu korkuttu! Maça devam edemedi

Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mustafa Muhammed, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçının 4'üncü dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 18:36:00 -
Yıldız oyuncu korkuttu! Maça devam edemedi

Mustafa Muhammed, Galatasaray'ın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile mücadelesinde yerde kaldı.

4'üncü dakikada ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşun ardından rakip savunmacının darbesiyle yerde kalan Mustafa Muhammed, sol dizini tutarak sağlık görevlilerinin saha içeresine çağrılmasını işaret etti.

Sağlık görevlilerinin sahaya girmesinin ardından Mısırlı oyuncunun tedavisine bir süre burada devam edildi. Daha sonra saha kenarına alınan 23 yaşındaki oyuncu, 9'uncu dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay