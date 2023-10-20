Yıldız isimler derbide oynayacak mı? Gözler Okan Buruk'a çevrildi
Binlerce Galatasaray taraftarı bu durumu merak ediyordu, nihayet cevap buldu... Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi sarı kırmızılı takımda sakatlığı geçen Hakim Ziyech'in maçta oynayıp oynayamayacağı bu akşam belli olacak. Derbiye tek antrenmanla çıkacak olan Wilfried Zaha ile Davinson Sanchez için ise son kararı Okan Buruk verecek. Detaylar haberimizde...
Galatasaray'da sakatlığı geçen Hakim Ziyech'in, Trendyol Süper Lig Beşiktaş ile oynayacağı maçta forma giyip giyemeyeceği bu akşamki son antrenmandan sonra belli olacak.
Ağrısı bulunmasına rağmen milli takım kampına katılan ve tedavisine burada devam edilen Faslı yıldız, takımla çalışmaların bir bölümüne katıldı.
Milli takımlardan bu gece dönen Wilfried Zaha ile Davinson Sanchez ise derbiye tek antrenmanla çıkacak.
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