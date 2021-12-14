Yıldız isim kadro dışı bırakıldı

Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın kaptanlığının alındığını ve kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlılar, Pierre Emerick Aubameyang'ın disiplin talimatına aykırı hareketi nedeniyle kaptanlığının alındığını ve kadro dışı bırakıldığını açıkladı

Aubameyang Kimdir?

Pierre-Emerick Aubameyang, 18 Haziran 1989 tarihinde Laval, Fransa'da dünyaya geldi.

Aslen Gabon'lu olan Aubameyang, futbol kariyerine 2007 senesinde Milan altyapısında başladı.

İlk profesyonel sözleşmesini de senesinde Milan ile imzalayan Aubameyang, tecrübe kazanması için her sezon farklı bir takıma kiralandı.

2011 senesinde Saint-Étienne'de kiralık oynayan Aubameyang, bu takımla anlaşmaya vardı ve transfer oldu. Burada forma şansı bulduğu 73 maçta 35 gol atan futbolcu, oynadığı oyunla göz doldurarak 2013 senesinde Borussia Dortmund'a transfer oldu. Gabonlu oyuncu son olarak 31 Oca 2018'de İngiliz devi Arsenal'e transfer oldu