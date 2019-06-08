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Yıldız futbolcu Suriye'deki çatışmada hayatını kaybetti

Suriye'deki iç savaşta direnişin sembollerinden biri haline gelen yıldız futbolcu Abdulbasit El-Sarut, ÖSO saflarında savaşırken ülkedeki rejim güçleri ile çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

08 Haziran 2019 Cumartesi 23:52
Yıldız futbolcu Suriye'deki çatışmada hayatını kaybetti

Suriye'deki iç savaşta direnişin sembollerinden biri haline gelen yıldız futbolcu Abdulbasit El-Sarut, ülkenin kuzey batısında Suriye rejimi güçleri ile çıkan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti. Sarut'un babası ve 4 kardeşi de hükümet güçlerine karşı başlayan savaşın başlangıcında hayatını kaybetmişti.

Suriye'deki iç savaşta direnişin sembollerinden biri haline gelen ve ÖSA'ya katılan yıldız futbolcu Abdulbasit El-Sarut, ülkenin kuzey batısında Suriye rejimi güçleri ile çıkan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.

Humus kentinden çıkarak başarılı futbolu ile şöhrete kavuşan file bekçisi Abdulbasit El-Sarut, 2011'de patlak veren Suriye iç savaşında muhalif güçlere katılmıştı.

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Ceyş el İzze grubunda komutan olarak görev yapan Sarut, 2 gün önce rejim güçleri ile çıkan çatışmada yaralanmıştı.
Sarut'un aldığı ağır yaralar nedeniyle bugün hayatını kaybettiği açıklandı.

Futbolcu Sarut, Esed karşıtı mitinglerde şarkı söylemesi ile akıllara kazınarak "devrimin şarkıcısı" olarak adlandırılmıştı.

 "Hepimiz Sarut olarak kalacağız" 

Protestoların rejime karşı silahlı isyana dönüşümüne ayna tutan Sarut, hükümete karşı silahlanarak katıldığı Ceyş el İzze grubunun faaliyet gösterdiği kuzey Hama kırsalında yaralandı.

Ceyş el İzze Sözcüsü onun hakkında "Sarut'un öldüğünü düşünenler yanılsama içinde. Hepimiz Sarut olarak kalacağız" açıklaması yaptı.

Sarut'un babası ve 4 kardeşi de hükümet güçlerine karşı başlayan savaşın başlangıcında hayatını kaybetmişti.

Ülkedeki çatışmalarsa İdlib bölgesi ve Hama yakınlarındaki şeritte giderek yoğunlaşıyor. İdlib'de binlerce insan hayatını kaybetti, on binlercesi ise kenti terk etmek zorunda kaldı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 23:52
  1. Ordu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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