Dizelin tahtı sarsılıyor! PHEV ilk kez geçti

Bir zamanlar Avrupa yollarının hâkimi olan dizel motorlar, etkisini hızla kaybediyor. 2010’ların başında yeni araç satışlarının yarısından fazlasını oluşturan dizel, günümüzde tarihinin en zayıf seviyesine geriledi.

Volkswagen’in küresel etkisi olan emisyon skandalıyla başlayan süreç, dizelin geri dönüşünü imkânsız hale getirdi.

2017’DEN BU YANA GERİLEME DURMUYOR

2017’de benzinli araçların dizeli geçmesiyle başlayan kırılma, 2021’de tam hibritlerin dizeli geride bırakmasıyla derinleşti.

2022’de bu kez tamamen elektrikli araçlar dizeli solladı.

Ve nihayet 2025’te tablo tamamen değişti: PHEV’ler de dizelin önüne geçti.

PHEV PAYI %9,4’E ÇIKTI, DİZEL %8’DE KALDI

Yılın ilk 10 ayında AB, EFTA ülkeleri ve İngiltere’yi kapsayan bölgede şarj edilebilir hibritler %9,4 pazar payına ulaştı.

Aynı dönemde dizelin payı sadece %8 oldu.

Böylece dizel, Avrupa’da ilk kez pazarın ilk üçünden düştü. Kalan iki ayda farkın daha da açılacağı öngörülüyor.

EMİSYON KURALLARI VE YASALAR DİZELİ ZORLADI

Dizelin çöküşünde birden fazla faktör etkili oldu:

Sıkılaşan emisyon standartları

Üreticilerin hibrit ve elektrikliye yönlendirilmesi

Küçük sınıf modellerden dizelin tamamen kaldırılması

Yeşil araçlara verilen vergi avantajları

AB’nin 2035’te içten yanmalı satış yasağı hedefi

Volkswagen Polo, Renault Clio gibi modellerde artık dizel seçenek bulunmuyor. Bu, dizelin kitlesel pazarla bağını büyük ölçüde kopardı.

BENZİNLİ MOTORLAR DA GELİŞTİ, DİZELİN PAYI DAHA DA ERİDİ

Benzinli motorların verimliliğinin artması, dizelin kaybını hızlandıran bir başka etken oldu.

Volkswagen skandalı sonrası ortaya çıkan güven sorunu da süreci iyice tetikledi.

AVRUPA’DA HİBRİTLER LİDER: PAZAR PAYI %34,7

Avrupa otomobil pazarının bugün en güçlü oyuncusu hibritler.

İlk on ayda hibrit araçların pazar payı: %34,7

Benzinli araçlar: %26,9

Tam elektrikli modeller: %18,3

Hibritlerin üçte birlik pazar hakimiyeti, Avrupa otomotiv sektörünün geçiş dönemini net şekilde ortaya koyuyor.

Kaynak: Acea