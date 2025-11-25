Levent RAM'ı yerinden edecek!

Avustralya’nın önde gelen savunma sanayi haber sitelerinden Army Recognition, Roketsan’ın geliştirdiği LEVENT yakın hava savunma füzesinin gerçekleştirdiği son testin “Türkiye’nin donanma savunmasında tarihi bir eşik” olduğunu kaleme alan çarpıcı bir haber yayımladı.

‘ABD’NİN RAM SİSTEMİNİN YERİNE GEÇECEK’

Haberde, LEVENT’in ilk güdümlü canlı hedef imhası “Türkiye’nin LEVENT’i ABD üretimi RAM Savunma Sistemi’nin stratejik olarak yerine geçecek” manşetiyle aktarıldı.

‘KATMANLI DENİZ SAVUNMA MİMARİSİNİN KRİTİK ADIMI’

20 Kasım’da yapılan testte, LEVENT’in gerçek bir hava hedefini başarıyla vurması, Türkiye’nin Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de inşa ettiği tam egemen, katmanlı deniz savunma mimarisinin en kritik adımlarından biri olarak gösterilirken haberde “Ankara’nın bu kabiliyeti Türkiye’nin uzun süredir hedeflediği teknolojik bağımsızlığın deniz kuvvetleri ayağında sağlanan büyük bir sıçrama” denildi.

‘TÜRKİYE HEDEFİNE YAKLAŞIYOR’

Haberde “Sistemin radar, elektro-optik sensörler ve gemi savaş yönetim sistemiyle tam uyumlu çalışması, Türkiye’nin artık sadece kara değil deniz platformlarında da tamamen kendi mühendisliğiyle üretilmiş bir hava savunma zincirine sahip olma hedefine yaklaştığını gösteriyor” ifadeleri kullanırken bu durum “Türkiye’nin savunma alanında dışa bağımlılığı minimize eden stratejik dönüşümünün en görünür sonucu” sözleriyle ifade edildi.

‘ZORLU TEHDİTLERE KARŞI KORUMA’

LEVENT’in 11 kilometreye uzanan etkili menzili, hibrit arayıcı başlığı ve yüksek manevra kabiliyetiyle modern tehditlere karşı oluşturduğu “milli savunma kalkanı” da haberde geniş yer buldu. Haberde, özellikle yoğun İHA saldırıları ve deniz yüzeyine yakın uçan seyir füzeleri gibi günümüzün en zorlu tehditlerine karşı Türkiye’nin artık yabancı ülkelerin onayına ihtiyaç duymadan kendi gemilerini koruyabildiğini vurgulandı.

‘ANKARA’YA STRATEJİK BAĞIMSIZLIK KAZANDIRIYOR’

Army Recognition, LEVENT’in RAM ve Sea Ceptor gibi sistemlerle karşılaştırıldığında Türkiye’ye stratejik bağımsızlık, ekonomik avantaj ve lojistik bütünlük kazandırdığını belirtirken, “LEVENT’in milli SUNGUR füzesinden türetilmiş olması, Türkiye’nin ortak mühimmat ve eğitim altyapısıyla savunma yükünü hafifletiyor ve sürdürülebilirliğini artırıyor” denildi.

‘OLAĞANÜSTÜ OLGUNLAŞMANIN ÖRNEĞİ’

Bununla birlikte sistemin gelişim sürecinin de Türkiye’nin savunma sanayindeki hızını gözler önüne serdiği ifade edilirken “2023’te IDEF’te tanıtıldıktan sonra yalnızca iki yıl içinde kara testlerini tamamlayan, TCG Beykoz üzerinde deniz entegrasyonuna geçen ve ardından ilk güdümlü imhasını gerçekleştiren LEVENT, kapsamlı bir mühendislik sürecinin olağanüstü bir hızla olgunlaşmasının örneği” ifadeleri kullanıldı.

‘BAĞIMLILIK ZİNCİRİNİ KIRDI’

Haberde Türkiye’nin donanma hava savunmasında artık SİPER, GÖKDENİZ, GÖKSUR ve LEVENT gibi tamamen yerli sistemlerle Batı’daki muadil ülkelerin yıllar süren bağımlılık zincirini kırdığı vurgulanırken bu tablo “Türkiye’nin bölgesel savunma paradigmasını değiştirecek milli bir ekosistem” şeklinde tanımladı.

Haberde son olarak “LEVENT’in ilk güdümlü canlı hedefi vurması, Türkiye’nin kendi tasarımıyla donanmasını koruyacak yeni bir milli kalkan inşa ettiğini ve bölgede deniz güvenliğinin dinamiklerini değiştirecek düzeye geldiğini gösteriyor” denildi.

LEVENT’İN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Roketsan tarafından geliştirilen LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi, ilk kez gerçek bir hava hedefine yönelik atış icra edip tam isabetle vurdu.

LEVENT, deniz platformlarının öz savunmasını güçlendirmek amacıyla tasarlandı. Sistem, su sathına yakın uçan ses altı ve ses üstü gemisavar mühimmatlarının yanı sıra uçak, helikopter, İHA ve SİHA gibi çeşitli tehditlere karşı etkili koruma sağlıyor.

Savaş ortamında karşılaşılabilecek yoğun karıştırma ve elektronik harp taarruzlarına dayanıklı mimarisiyle dikkat çeken sistem, yüksek miktarda güdümlü mermi taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor.

LEVENT, yeni inşa edilecek su üstü platformlara entegre edilebildiği gibi mevcut gemilere de uyarlanabiliyor. Hibrit arayıcı başlık, parçacık etkili harp başlığı, yaklaşma sensörü ve yüksek manevra kabiliyeti sayesinde zorlu koşullarda dahi etkin görev yapabiliyor.

Atıcı sistem üzerinde yer alan radar ve elektro-optik bileşenlerle hedef tespiti, takibi, tehdit değerlendirmesi, angajman ve imha görevlerini eş zamanlı olarak gerçekleştiren LEVENT, Türkiye'nin deniz hava savunma katmanında kritik bir bileşen olarak önemini artırmaya devam ediyor.