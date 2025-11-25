Şoke eden anlar! Bağlattığı motosikletini silah zoruyla geri aldı O anları videoya çekti
Bir motosiklet sürücüsünün trafikte bağlatılan motosikletini geri almak için arkadaşlarını toplayıp çekicinin önünü silahla kestiği anlar ortalığı karıştırdı.
Polisin bulunduğu araçta çekiciyi durduran grup, moturu güç kullanarak indirip hızla uzaklaştı.
Yaşanan olay çevredekilerde büyük tedirginlik yaratırken, trafikte otorite tanımayan bu cesaret sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
