  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sosyal Medya Şoke eden anlar! Bağlattığı motosikletini silah zoruyla geri aldı O anları videoya çekti
Sosyal Medya

Şoke eden anlar! Bağlattığı motosikletini silah zoruyla geri aldı O anları videoya çekti

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Bir motosiklet sürücüsünün trafikte bağlatılan motosikletini geri almak için arkadaşlarını toplayıp çekicinin önünü silahla kestiği anlar ortalığı karıştırdı.

Bir motosiklet sürücüsünün trafikte bağlatılan motosikletini geri almak için arkadaşlarını toplayıp çekicinin önünü silahla kestiği anlar ortalığı karıştırdı.

Polisin bulunduğu araçta çekiciyi durduran grup, moturu güç kullanarak indirip hızla uzaklaştı.

Yaşanan olay çevredekilerde büyük tedirginlik yaratırken, trafikte otorite tanımayan bu cesaret sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı
Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı

Sosyal Medya

Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti

Sosyal Medya

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti

Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti
Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti

Sosyal Medya

Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti

İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor
İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Sosyal Medya

İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı
Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı

Sosyal Medya

Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı

Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?
Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?

Sosyal Medya

Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

POLİS VAR? KANUN VAR? NİZAM VAR? GEREKENİN EN AĞIRI YAPILIR

Erkan Bayındır

Devlet yok!!! Pkk terörünü bitiren devlet trafik terörüne mağlup olmuştur. Sabahları işe gidiş saatleri ve akşam dönüş saatlerinde gün boyu insanlara ceza kesen adeta tuzak kurup yakalayan trafik ekipleri servislerin yoğun saatlerinde sırra kadem basıyorlar adeta birileri tarafından görevden el çektiriliyor ve servisçiler hiçbir kurala uymadan bizim malımıza ve canımıza kastediyorlar Söylentiler ayyuka çıkmış durumda servis şirketlerinin trafik ekipleri amirleri ile değişik ilişkileri olduğu bu sebeple ekiplerin servis saatlerinde ortalıkta görünmedikleri söyleniyor. İnsanlar delirmiş durumda devlet buna çözüm bulmazsa insanlar kendi başlarının çaresine bakacak olursa devlet diye bir şey kalmaz artık buna bir çözüm gerekli
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23