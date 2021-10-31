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Spor Yıldız futbolcu korkuttu! Göğsünü tutup yere yığıldı
Spor

Yıldız futbolcu korkuttu! Göğsünü tutup yere yığıldı

Barcelona'nın Alaves'le 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada korku dolu anlar yaşandı. Katalan devinin yıldızı Sergio Agüero, maçın 41. dakikasında oyundan çıkarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 00:45:00 -
Yıldız futbolcu korkuttu! Göğsünü tutup yere yığıldı

Uzun bir sakatlık sürecinin ardından Alaves karşısında Barcelona formasıyla ilk kez 11'de maça başlayan Sergio Agüero yaşadığı rahatsızlıkla yürekleri ağza getirdi.

Hemen müdahale edildi

Rakip futbolcuyla girdiği ikili mücadelenin ardından Agüero, başının dönmesiyle sendeleyerek kendini yere bıraktı. Arjantinli yıldız birkaç dakika daha oyuna devam ettikten sonra 41. dakikada nefes darlığı çektiği ve göğsünde rahatsızlık hissettiği için oyundan çıktı. Apar topar hastaneye kaldırılan futbolcunun yapılan müdahaleler sonrasında değerlerinin normale döndüğü belirtildi.

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