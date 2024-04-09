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Spor Yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan penaltı golü! Maça hazır mesajı: Inter, Udinese'yi 2-1 yendi! Geçmiş olsun
Spor

Yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan penaltı golü! Maça hazır mesajı: Inter, Udinese'yi 2-1 yendi! Geçmiş olsun

Yeniakit Publisher
2024-04-09 00:26:00 - 2024-04-09 00:29:27
Yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan penaltı golü! Maça hazır mesajı: Inter, Udinese'yi 2-1 yendi! Geçmiş olsun

Trendyol Süper Lig'de 84 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da önümüzdeki sezon transfer çalışmaları sürüyor.

Serie A'nın 31. hafta mücadelesinde Inter, Udinese'ye konuk oldu ve karşılaşmayı 2-1 galibiyetle sonuçlandırdı.

Bluenergy Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk devresi, Lazar Samardzic'in 40. dakikada kaydettiği gol ile Udinese'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Inter'den milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 55. dakikada penaltıdan kaydettiği gol ile maçın skorunu eşitledi. Bu golle birlikte mavi-siyahlı takım, Serie A'da sezonun ilk 31 haftasında her maç gol atma başarısını gösteren ilk takım olma unvanını elde etti.


Maçın son anlarında, 90+5. dakikada Davide Frattesi'nin attığı gol ile Inter, Udinese karşısında 2-1'lik bir galibiyet elde etti.

Bu zaferle lider konumda bulunan Inter, puanını 82'ye çıkartırken, Udinese 28 puan ile 15. sıradaki yerini korudu.
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