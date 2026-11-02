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Gündem Altınok, Erdoğan karşıtlarının ‘Trump gitsin’ beklentisi yazdı! Türkiye zora girsin diye demokratları bekleyenler var
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Altınok, Erdoğan karşıtlarının ‘Trump gitsin’ beklentisi yazdı! Türkiye zora girsin diye demokratları bekleyenler var

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Altınok, Erdoğan karşıtlarının ‘Trump gitsin’ beklentisi yazdı! Türkiye zora girsin diye demokratları bekleyenler var

“Türkiye’nin bölgedeki rakipleri de tıpkı muhalefetimiz gibi ABD'de Demokratların iktidarını dört gözle bekliyor” diyen Sabah Yazarı Melih Altınok, kimlerin Demokratların yolunu gözlediğini yazdı. Trump döneminde Türkiye’nin birçok kazanım elde ettiğini, bölgesel ağırlığını artırdığını ifade eden Altınok, Türkiye ve Erdoğan karşıtlarının cumhuriyetçiler yerine demokratların yolunu gözlediğine işaret etti.

Melih Altınok; “En azından Trump'ın topal ördeğe dönmesini umuyorlar Zira Trump'ın Erdoğan'la konuşması, ‘hallederiz’ demesi, F-35, CAATSA ya da KAAN motoru meselesinde kapıyı aralık tutması Türkiye'nin işine yarıyor. Trump döneminde ABD'nin Avrupa'yı kendi haline bırakması da Türkiye'nin lehine oldu. Şemsiye çekilince Berlin, Paris ve Brüksel karıştı. Yeni ittifaklar aramaya başladılar. Doğu'ya yöneldiler. Enerji ve göç için Ankara'ya muhtaç hale geldiler. Trump yönetimi Suriye ve Irak'ta Türk dış politikasıyla uyumlu ilerliyor. Demokratlar çoğunluk olursa bölgeden çekilmeye direnen müesses nizamın argümanları daha yüksek sesle işitilir. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına itiraz artar. Gazze'deki soykırım Biden döneminde başladı. 7 Ekim'den sonra İsrail'e verilen silahlar, para ve veto edilen BM kararları Demokratların elinden geçti. Rusya-Ukrayna savaşı da Biden döneminde patladı. Trump enerji fiyatları yüzünden Rus dizelini gevşetti, Kiev'e yardımı kıstı. Demokratlar kazanırsa para ve silah akışı artabilir, Moskova'ya yaptırımlar sıkılaşabilir. Karadeniz'de tahıl koridoru gibi işlerde Türkiye'nin arabuluculuk rolü devam eder ama ABD'nin Rusya'ya karşı duruşu sertleşirse Ankara'nın manevra alanı daralır. Doğu Akdeniz'de Demokratlar Yunanistan ve Kıbrıs lehine yasaları kolaylaştırabilir” dedi.

 

“HER HALÜKÂRDA TRUMP İKİ YIL DAHA İKTİDARDA”

“Tahminlerin aksine Trump'ın topal ördeğe döneceğini sanmıyorum” öngörüsünde bulunan Altınok; “Türkiye açısından önemli olan da Senato'nun Cumhuriyetçilerde kalması. Tersi olsa bile ne dünya eski dünya ne Türkiye eski Türkiye. Ayrıca her halükârda Trump iki yıl daha iktidarda. Sonrasında Demokratların geleceğinin ve bir takım zavallıların umduğu gibi Türkiye'nin iç işlerine burunlarını sokacaklarının garantisi yok. Trump'ın aşırılıklarından uzak bir profil çizen Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in yıldızı da giderek parlıyor” diye yazdı.

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