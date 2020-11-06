Yıldız Entegre, kimyasalsız üretimi sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Yıldız Trend'in kapak panel üretiminde kullandığı GAG Pet, insan sağlığına zarar verecek plastikleştirici veya stabilize edici kimyasallar içermiyor.

Yıldız Entegre'den yapılan açıklamaya göre, şirketin markalarından Yıldız Trend, kapak panel üretiminde kullandığı GAG Pet ile sektöründe fark yaratmaya ve tüketici dostu ürünleri pazarla buluşturmaya devam ediyor.

PETG ve APET içeren bir folyo türü olan GAG Pet, diğer folyo türlerine göre çok daha doğal, sağlıklı ve uzun ömürlü bir ürün olarak öne çıkıyor.

Verilen bilgiye göre, GAG Pet, insan sağlığına zarar verecek plastikleştirici veya stabilize edici kimyasallar içermiyor.

Aynı zamanda ürün , yüzey görünümü ve yüzey direnci anlamında çok daha üstün kaliteli bir folyo türü olarak değerlendirilirken, Yıldız Trend, GAG Pet kullanımı ile kapak panellerin sararma, çizilme ve kimyasallara karşı çok daha dirençli bir konuma gelmesini sağlıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, şunları kaydetti:

"Yıldız Entegre'nin, dünyanın tek çatı altında kurulmuş en büyük entegre MDF üretim tesisi olma özelliğini taşıyan Kartepe tesisi ile globalleşme yolundaki önemli adımlarından biri olan Romanya tesisinde düz renk HG ve Mat Panel üretiminde kullanılan GAG Pet, kapak panel üretiminde doğayı ve insan sağlığını öncelikleyen üretimimiz ile fark yaratıyoruz."

Orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Yıldız Entegre, insan sağlığı ve güvenliğine öncelik veren sürdürülebilir ürünlere yatırım yapmaya devam ediyor.

