  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yıldız Entegre, kimyasalsız üretimi sürdürüyor
Ekonomi

Yıldız Entegre, kimyasalsız üretimi sürdürüyor

Orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirket, insan sağlığı ve güvenliğine öncelik veren sürdürülebilir ürünlere yatırım yapmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-06 09:53:10 -
Yıldız Entegre, kimyasalsız üretimi sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Yıldız Trend'in kapak panel üretiminde kullandığı GAG Pet, insan sağlığına zarar verecek plastikleştirici veya stabilize edici kimyasallar içermiyor.

Yıldız Entegre'den yapılan açıklamaya göre, şirketin markalarından Yıldız Trend, kapak panel üretiminde kullandığı GAG Pet ile sektöründe fark yaratmaya ve tüketici dostu ürünleri pazarla buluşturmaya devam ediyor.

PETG ve APET içeren bir folyo türü olan GAG Pet, diğer folyo türlerine göre çok daha doğal, sağlıklı ve uzun ömürlü bir ürün olarak öne çıkıyor.

Verilen bilgiye göre, GAG Pet, insan sağlığına zarar verecek plastikleştirici veya stabilize edici kimyasallar içermiyor.

Aynı zamanda ürün , yüzey görünümü ve yüzey direnci anlamında çok daha üstün kaliteli bir folyo türü olarak değerlendirilirken, Yıldız Trend, GAG Pet kullanımı ile kapak panellerin sararma, çizilme ve kimyasallara karşı çok daha dirençli bir konuma gelmesini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, şunları kaydetti:

"Yıldız Entegre'nin, dünyanın tek çatı altında kurulmuş en büyük entegre MDF üretim tesisi olma özelliğini taşıyan Kartepe tesisi ile globalleşme yolundaki önemli adımlarından biri olan Romanya tesisinde düz renk HG ve Mat Panel üretiminde kullanılan GAG Pet, kapak panel üretiminde doğayı ve insan sağlığını öncelikleyen üretimimiz ile fark yaratıyoruz."

Orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Yıldız Entegre, insan sağlığı ve güvenliğine öncelik veren sürdürülebilir ürünlere yatırım yapmaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş durumuna geçtiler! Silahları ele geçirildi
Dünya

Savaş durumuna geçtiler! Silahları ele geçirildi

Etiyopya'da federal hükümetin, orduya devirmesi talimatını verdiği Tigray eyaleti yönetimi, ulusal ordunun Kuzey Komutanlığı'ndaki tüm silah..
Reklam izleyip para kazanma
15 Temmuz

Reklam izleyip para kazanma

İnternetten para kazanmanın yolları | Günümüzde pek çok kişi evden çıkmadan internet üzerinde ek gelir elde etmenin yollarını arıyor. Peki, ..
Dünyayı sarsan gelişme! Trump duyurdu: Gidebiliriz...
Dünya

Dünyayı sarsan gelişme! Trump duyurdu: Gidebiliriz...

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede düzenlenen seçimlerde çok fazla hukuki süreç yönetecekleri ve belki de Yüksek Mahkemeye gidebileceklerini s..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay