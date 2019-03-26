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Yıldırım: “PKK terör örgütünün yandan çarklı destekçisi HDP ile diğer ittifakın atışmalarını hep beraber izliyoruz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye’de düzenlenen bir programda Elazığlılar ile buluştu.

26 Mart 2019 Salı 15:12
Yıldırım: “PKK terör örgütünün yandan çarklı destekçisi HDP ile diğer ittifakın atışmalarını hep beraber izliyoruz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye’de düzenlenen bir programda Elazığlılar ile buluştu. Programda konuşma yapan Yıldırım; “Bugünlerde PKK terör örgütünün yandan çarklı destekçisi HDP ile diğer ittifakın atışmalarını hep beraber izliyoruz” dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün Ümraniye Bulgurlu’da düzenlenen bir etkinlikte Elazığlılar ile bir araya geldi. Etkinliğe Yıldırım’ın yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, AK Parti milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ve İffet Polat ile çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşma yapan Binali Yıldırım yerel seçimlerden ve seçimlerden sonra yapılacak hizmetlerden söz etti.



“Pazar günü finali Binali ile yapıyor muyuz?“


Yaklaşan yerel seçimler ile ilgili konuşan Binali Yıldırım; “Evimiz işimiz ortak geleceğimiz İstanbul. İstanbul daha mutlu, refahı daha da artmış şehir haline getirmek hepimizin ortak amacı. O halde ne yapacağız ? İnşallah Pazar günü finali Binali’yle yapıyor muyuz ? Böylece Nisan 1 itibariyle nerede kalmıştık deyip yola birlikte devam edeceğiz. Sizlerin desteği ve duası olmadan bu işler olmaz. Mühür sizde. Milli irade sizin oylarınızla tecelli edecek. Mutlaka sandığa gidelim İstanbul’un geleceğinde benim de söyleyecek sözüm var demek için mutlaka bütün kardeşlerimizi Pazar günü sandığa gitmesini istiyorum. Sonuçta sizin iradenizle her şey değişecek. Siz ne derseniz İstanbul’un kararı o olacak. Bir hemşehriniz, bir kardeşiniz olarak Cumhur İttifakı’nın adayı olarak bizim için karar verirseniz, bize teveccüh gösterirseniz sizi mahcup etmeyeceğime emin olabilirsiniz” dedi.



“PKK terör örgütünün yandan çarklı destekçisi HDP ile diğer ittifakın atışmalarını hep beraber izliyoruz”


Ayrıca Binali Yıldırım; “Bugünlerde PKK terör örgütünün yandan çarklı destekçisi HDP ile diğer ittifakın atışmalarını hep beraber izliyoruz. Önce çıktı HDP sözcüsü ültimatum verdi ‘siz bizi ortak olarak görmezden geliyorsunuz bak soncu ağır olur’ dedi. Hemen telaşlandılar bir araya geldiler, pazarlıklar gözden geçirildi, ondan sonra tamam dediler. Kol kola girdiler devam ediyorlar. Millet de bunları izliyor. Gakkoşlar bu oyuna gelir mi? Ay yıldızlı bayrağımız, vatan toprağımız, devletimiz, milletimiz bizim kırmızı çizgimizdir. Bizim bölücülerle teröristlerle işimiz olmaz. Biz ülkenin bütünlüğünü, beraberliğini ve vatanın toprak bütünlüğünü, ay yıldızlı bayrağımızı her zaman her şeyin üzerinde tutarız. Bunu 15 Temmuz gecesi dünya aleme gösterdik değil mi?” ifadelerini kullandı.



Binali Yıldırım, İstanbul’da bu güne kadar birçok hizmetlerinin olduğunu ve 31 Mart yerel seçiminden sonra bu hizmetlerin devam edeceğiniz ifade etti. Yıldırım; “Kuzey - Marmara otoyolu bitmek üzere. O da İstanbul’un üçüncü çevreyolu. Metrolar, tüneller, yollar, kavşaklar bunları saymıyorum. Güzel hizmetler oldu ama ihtiyaçlar devam ediyor. Daha güzel hizmetleri de İnşallah 31’inde vereceğiniz kararla birlikte, Cumhur İttifakı olarak 39 ilçemizde, büyükşehirde sizlerin desteğiyle yapmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:12
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