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Spor Spor camiasına Filistin çağrısı! Sahip çıkın
Spor

Spor camiasına Filistin çağrısı! Sahip çıkın

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Spor camiasına Filistin çağrısı! Sahip çıkın

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, Filistin halkına verdiği desteği bir kez daha yineledi. 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu’nda oynanacak Arjantin maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Hasan, dünyadaki karar alıcılara ve spor camiasına Filistinlilerin yaşama hakkına sahip çıkma çağrısında bulundu.

Hüsam Hasan, Mısır’ın Avustralya karşısında aldığı galibiyeti Filistin halkına ithaf etmesi ve maç sonunda Filistin bayrağı açması nedeniyle İsrail medyasında kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Bir Türk gazetecinin Filistin halkına desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine duygusal anlar yaşayan Hasan, duruşunun değişmeyeceğini açık şekilde ortaya koydu.

“BUNLARI HİSSETMEYEN İNSAN OLMAYI HAK ETMİYOR”

Filistin halkının yaşadığı acıya dikkat çeken Hasan, Gazze’de her gün kadınların ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Dünyanın farklı bölgelerinde bir hayvana zarar geldiğinde insan ve hayvan hakları kuruluşlarının hızla harekete geçtiğini söyleyen Hasan, Filistin’de yaşananlara ise aynı duyarlılığın gösterilmediğini vurguladı.

“FİLİSTİN HALKI ÇADIRLARDA HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYOR”

İsrail saldırıları altındaki Filistinlilerin ağır yaşam koşullarına işaret eden Mısırlı teknik adam, insanların yaz kış çadırlarda yaşamak zorunda bırakıldığını ifade etti.

Hasan, çocukların yiyecek bulmakta zorlandığını, hastalık, yorgunluk ve uykusuzlukla mücadele ettiğini belirterek, Filistin’deki tablonun yalnızca siyasi değil, büyük bir insani kriz olduğunu söyledi.

“BU BİR UTANÇ KAYNAĞIDIR”

Duruşunun din, kimlik ya da millet ayrımıyla ilgili olmadığını, tamamen insani gerekçelere dayandığını vurgulayan Hasan, Gazze’de insanların sığınabileceği güvenli bir yer kalmadığını dile getirdi.

Sel veya fırtına gibi afetlerde insanların sığınacak bir yer bulabildiğini ancak Filistin’de bunun bile mümkün olmadığını belirten Hasan, dünyanın ve karar alıcıların Filistin halkını yalnız bırakmasını “utanç kaynağı” olarak nitelendirdi.

SPOR CAMİASINA MESAJ: FİLİSTİN HALKI YAŞASIN

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlanan Hüsam Hasan, basın mensupları tarafından uzun süre alkışlandı.

Dünya Kupası’nın tüm dünyaya ulaşan büyük bir platform olduğunu belirten Hasan, farklı ülkelerden ve dinlerden tüm sporculara çağrıda bulundu. Mısırlı teknik adam, sporculardan dünyaya “Bırakın Filistin halkı yaşasın” mesajını iletmelerini istedi.

MISIR’IN GALİBİYETİNİ FİLİSTİN’E ADAMIŞTI

Hüsam Hasan, 4 Temmuz’da Mısır’ın Avustralya’yı mağlup ederek Dünya Kupası’nda Son 16 Turu’na yükselmesinin ardından galibiyeti Filistin halkına armağan etmişti.

Arjantin maçı öncesindeki açıklamalarıyla Filistin’e desteğini sürdüren Hasan, spor dünyasında vicdani duruş çağrısıyla öne çıktı.

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