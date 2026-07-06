  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yaşlı yobazın sözleri infiale yol açmıştı! Başörtüsü düşmanı kokona için tutuklama talebi İmamoğlu ve ekibinin casusluk davasında flaş gelişme Ormanlar büyük tehdit altında! Komşuda turuncu alarm 70 trilyon dolarlık ekonomi temsil edilecek Ankara’da dev buluşma Fransa'daki müzede maskeli sabah soygunu! Milyonlarca avroluk parçalar çalındı Hazımsızlık duvarda Özgür hırsızların arsızların hamisi Mescid-i Aksa'ya 26 baskın yaptı, ezanı 84 kez engelledi Siyonist işgalci eceline susadı 6 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 6 Temmuz 1413: Cürcânî'nin vefatı (Kelâm ve Fıkıh Âlimi)
Gündem Başörtülü kadına nefret kusup terör estirmişti: O kokona serbest bırakıldı
Gündem

Başörtülü kadına nefret kusup terör estirmişti: O kokona serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Başörtülü kadına nefret kusup terör estirmişti: O kokona serbest bırakıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, plajda şezlong bahanesiyle masum vatandaşlara alçakça saldıran ve "nefret ile ayrımcılık" suçundan gözaltına alınan İ.A. isimli kibirli provokatör, sevk edildiği mahkeme tarafından skandal bir kararla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir plajda şezlong yeri nedeniyle çıkan tartışmanın ardından, karşı tarafa hakaret ettiği iddiasıyla "nefret ve ayrımcılık" suçundan gözaltına alınan İ.A., tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde plajda şezlong yeri yüzünden çıkan tartışma sonrası ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan gözaltına alınan İ.A., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olay, 3 Temmuz saat 18.00 sıralarında Mersinalanı Mahallesi’ndeki bir plajda meydana geldi. İ.A. ve A.A. arasında iddiaya göre ‘şezlong’ nedeniyle tartışma çıktı. A.A., tartışma sırasında İ.A.’nın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

SERBEST BIRAKILDI!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İ.A., nefret ve ayrımcılık suçundan gözaltına alındı. Kolluktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.A., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Şahıs, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde İ.A.’nın bağırdığı ve sandalyeyi fırlattığı anlar yer aldı.

Seküler kokonadan plajda oturan başörtülü anne ile kızına yobaz saldırı: Buralar bizim! Defolun gidin! Yallah...
Seküler kokonadan plajda oturan başörtülü anne ile kızına yobaz saldırı: Buralar bizim! Defolun gidin! Yallah...

Gündem

Seküler kokonadan plajda oturan başörtülü anne ile kızına yobaz saldırı: Buralar bizim! Defolun gidin! Yallah...

Yaşlı yobazın sözleri infiale yol açmıştı! Başörtüsü düşmanı kokona için tutuklama talebi
Yaşlı yobazın sözleri infiale yol açmıştı! Başörtüsü düşmanı kokona için tutuklama talebi

Gündem

Yaşlı yobazın sözleri infiale yol açmıştı! Başörtüsü düşmanı kokona için tutuklama talebi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23