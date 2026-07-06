Başörtülü kadına nefret kusup terör estirmişti: O kokona serbest bırakıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir plajda şezlong yeri nedeniyle çıkan tartışmanın ardından, karşı tarafa hakaret ettiği iddiasıyla "nefret ve ayrımcılık" suçundan gözaltına alınan İ.A., tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde plajda şezlong yeri yüzünden çıkan tartışma sonrası ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan gözaltına alınan İ.A., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olay, 3 Temmuz saat 18.00 sıralarında Mersinalanı Mahallesi’ndeki bir plajda meydana geldi. İ.A. ve A.A. arasında iddiaya göre ‘şezlong’ nedeniyle tartışma çıktı. A.A., tartışma sırasında İ.A.’nın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

SERBEST BIRAKILDI!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İ.A., nefret ve ayrımcılık suçundan gözaltına alındı. Kolluktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.A., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Şahıs, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde İ.A.’nın bağırdığı ve sandalyeyi fırlattığı anlar yer aldı.