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AFAD duyurdu! Adıyaman'da deprem

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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AFAD duyurdu! Adıyaman'da deprem

Adıyaman'da saat akşam saatlerine doğru 18.24'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adıyaman’daki deprem korkuttu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Adıyaman'ın Sincik olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 18.24'te meydana gelen sarsıntı, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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