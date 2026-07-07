Transfer iddiaları ortaya atılmıştı! Torreira son noktayı koydu

Uruguaylı futbolcu, Boca Juniors'a olan sevgisini ve sempatisini her fırsatta dile getirse de profesyonel kariyerini Galatasaray'da sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladı.

"GALATASARAY İLE SÖZLEŞME UZATACAĞIZ"

2028 yılına kadar devam eden mevcut sözleşmesini hatırlatan Torreira, yönetimle yeni bir sözleşme uzatma süreci içerisinde olduklarını belirtti. Uruguaylı oyuncu, "Galatasaray ile devam eden önemli bir sözleşmem var ve kesinlikle uzatacağız. Burada çok mutluyum, bu kulübü seviyorum ve forması için sonuna kadar savaşıyorum. Planım burada kalmaya devam etmek" ifadelerini kullanarak sarı-kırmızılı camiaya olan bağlılığını yineledi.

Boca Juniors'a olan duygusal bağını hiçbir zaman gizlemeyen ve Juan Román Riquelme ile olan yakın dostluğuyla bilinen yıldız oyuncu, transfer dönemlerinde adının Arjantin ekibiyle anılmasının doğal olduğunu ancak profesyonel gerçekliğin farklı olduğunu ifade etti.

Boca Juniors cephesinden gelen ilginin somut olduğunu belirten kaynaklar, Arjantin ekibinin yabancı oyuncu kontenjanı sorunu ve Torreira'nın İstanbul'daki yüksek profilli sözleşmesi nedeniyle transferin mevcut koşullarda oldukça zor olduğuna dikkat çekiyor.

BOCA'YI İSTİYORUM DEMİŞTİ

Futbolcu, geçmişte yaptığı açıklamalarda "Boca forması giymeyi tüm kalbimle istiyorum" dese de, güncel süreçte Galatasaray'ın başarısına odaklandığını ve 2028'e kadar uzanan sözleşme süresinin profesyonel hayatındaki önceliği olduğunu net bir dille ortaya koydu.