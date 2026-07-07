Ronaldo son Dünya Kupası maçında tarihe geçti! Gözyaşlarına boğuldu

Portekiz’in İspanya karşısına çıktığı mücadele, Cristiano Ronaldo için tarihi bir anlam taşıdı. 41 yaş 151 günlük olan yıldız futbolcu, Dünya Kupası tarihinde bir son 16 turu maçına ilk 11’de başlayan en yaşlı oyuncu oldu.

Ronaldo, bu alanda daha önce rekoru elinde bulunduran İngiliz kaleci Peter Shilton’ı geride bıraktı. Shilton, 40 yaş 281 günlükken Dünya Kupası son 16 turunda ilk 11’de sahaya çıkmıştı.

PORTEKİZ 90+1’DE YIKILDI

AT&T Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada uzun süre gol sesi çıkmadı. Mücadelenin kaderini ise uzatma dakikalarında gelen gol belirledi.

İspanya’da Mikel Merino, 90+1. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde Portekiz beraberlik golünü bulamayınca turnuvaya Son 16 Turu’nda veda etti.

RONALDO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşma öncesinde bunun kariyerindeki son Dünya Kupası maçı olacağını açıklayan Cristiano Ronaldo, elenmenin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Maç sonunda gözyaşlarına boğulan tecrübeli futbolcuyu takım arkadaşları ve İspanyalı oyuncular teselli etmeye çalıştı. Ronaldo’nun yaşadığı duygu dolu anlar ekranlara yansıdı.

6 FARKLI DÜNYA KUPASI’NDA GOL ATAN TEK FUTBOLCU

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası kariyerinde önemli rekorlara imza attı. Portekizli yıldız, katıldığı turnuvalarda toplam 27 maça çıkarken 11 gol kaydetti.

2026 Dünya Kupası’nda da gol sevinci yaşayan Ronaldo, turnuva tarihinde 6 farklı Dünya Kupası’nda gol atan ilk ve tek futbolcu oldu. Yıldız oyuncu, bu turnuvada Özbekistan’a 2, Hırvatistan’a ise 1 gol atarak organizasyonu 3 golle tamamladı.

PORTEKİZ TARİHİNE DAMGA VURDU

Cristiano Ronaldo’nun milli takım kariyeri, Portekiz futbolu için tarihi başarılarla dolu geçti. Ronaldo’dan önce Portekiz, yalnızca 3 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası’nda yer almıştı. Ronaldo döneminde ise Portekiz, 6 Dünya Kupası ve 6 Avrupa Şampiyonası’na katılma başarısı gösterdi.

Tecrübeli yıldız, Portekiz Milli Takımı ile Euro 2004’te final oynadı, Euro 2016’da şampiyonluk yaşadı. Ayrıca 2019 ve 2025 yıllarında UEFA Uluslar Ligi kupalarını kazandı.

MİLLİ TAKIMLARIN EN GOLCÜ İSMİ

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 233 resmi maçta 146 gol kaydetti. Bu performansıyla dünya futbol tarihinde milli takımlar düzeyinde en fazla gol atan oyuncu unvanını elinde bulundurdu.

İspanya karşısındaki yenilgiyle Dünya Kupası defterini kapatan Ronaldo, hem rekorları hem de Portekiz futboluna bıraktığı mirasla tarihe geçti.