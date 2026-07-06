Yabancı servisle girişe ceza dönemi! Rusya’dan Apple ID ve Google ID kararı
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Rusya’da internet sitelerine Apple ID ve Google ID gibi yabancı servisler üzerinden giriş yapılmasına idari para cezası öngören düzenleme yürürlüğe girdi.
Rusya’da dijital platformlara girişte yabancı servisleri sınırlayan yeni dönem başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 26 Haziran'da imzaladığı yeni düzenlemeye göre, Rusya'daki kullanıcıların internet sitelerine giriş ve yetkilendirme işlemleri Rus telefon numarası, Gosuslugi adlı kamu hizmeti uygulaması gibi sistemler üzerinden yapılabilecek. Söz konusu kuralın ihlali halinde vatandaşlara, yetkililere ve şirketlere para cezası uygulanacak.
Bildirim gönderilmeye başladı
Rusya'da faaliyet gösteren bazı servisler, kullanıcılara Apple ID ve Google ID üzerinden yetkilendirmenin kullanılamayacağına dair bildirim göndermeye başladı.
Rusya, son yıllarda dijital platformlarda yerli teknoloji altyapısının kullanılmasını ve kullanıcı verilerinin ülke içinde korunmasını önceleyen düzenlemeleri artırıyor.