Petrol yine yükseldi!
Petrol fiyatları salı günü hafif yükseldi. Ancak jeopolitik gerilimin azalmasının ardından yatırımcıların dikkatini artan arz ve talep görünümüne çevirmesi nedeniyle yükselişler sınırlı kaldı. Brent petrol vadeli işlemleri, GMT 00.46 itibarıyla 28 sent (%0,39) artışla varil başına 72,29 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 29 sent (%0,26) artarak varil başına 68,84 dolara çıktı. Her iki gösterge de pazartesi günü İran savaşı öncesindeki seviyelerine gerilemişti.