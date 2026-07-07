Petrol yine yükseldi!

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu müttefikleri, pazar günü aldıkları kararla ağustos ayından itibaren günlük üretim hedefini 188 bin varil daha artırma konusunda anlaşmaya vardı. Bu artış, haziran ve temmuz aylarında yapılan benzer üretim artışlarının üzerine eklenecek.