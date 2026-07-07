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Petrol yine yükseldi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petrol yine yükseldi!

Petrol fiyatları salı günü hafif yükseldi. Ancak jeopolitik gerilimin azalmasının ardından yatırımcıların dikkatini artan arz ve talep görünümüne çevirmesi nedeniyle yükselişler sınırlı kaldı. Brent petrol vadeli işlemleri, GMT 00.46 itibarıyla 28 sent (%0,39) artışla varil başına 72,29 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 29 sent (%0,26) artarak varil başına 68,84 dolara çıktı. Her iki gösterge de pazartesi günü İran savaşı öncesindeki seviyelerine gerilemişti.

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Foto - Petrol yine yükseldi!

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Arzın toparlanmasına yönelik adımlar, piyasadaki acil risk primini azalttı. Ancak ABD-İran ilişkilerinin zaman zaman gerilimli, zaman zaman yumuşayan yapısı nedeniyle piyasa mevcut ateşkesin kalıcılığına tamamen güvenmekten kaçınıyor."

#2
Foto - Petrol yine yükseldi!

Yatırımcılar, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının geleceğine ilişkin ABD ile İran arasındaki görüşmeleri yakından takip ederken, Körfez ülkelerinin petrol ihracatındaki toparlanmayı da izliyor. Reuters tahminlerine göre, Birleşik Arap Emirlikleri haziran ayında günlük ham petrol üretimini 3,8 milyon varilin üzerine çıkararak Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Üretim, İran savaşı öncesindeki seviyelerin üzerine çıkarken, ülke mayıs ayında OPEC+ üretim kotalarını aşmıştı.

#3
Foto - Petrol yine yükseldi!

Waterer ayrıca şunları söyledi: "Özellikle Çin'den gelecek talep sinyallerini yakından izleyeceğiz. Piyasa arz tarafındaki olumlu haberlerin büyük bölümünü fiyatladı. Petrol fiyatlarının bir sonraki yönü, fiziksel piyasa gerçeklerinin iyimser manşetlerle örtüşüp örtüşmeyeceğine bağlı olacak."

#4
Foto - Petrol yine yükseldi!

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu müttefikleri, pazar günü aldıkları kararla ağustos ayından itibaren günlük üretim hedefini 188 bin varil daha artırma konusunda anlaşmaya vardı. Bu artış, haziran ve temmuz aylarında yapılan benzer üretim artışlarının üzerine eklenecek.

#5
Foto - Petrol yine yükseldi!

Öte yandan Suudi Arabistan, ağustos ayı için amiral gemisi niteliğindeki Arab Light ham petrolünün Asya'ya resmi satış fiyatını (OSP), Umman/Dubai ortalamasının varil başına 1,50 dolar altına çekti. Bu indirim, önceki aya göre 1,1 dolarlık düşüş anlamına gelirken, son yirmi yılı aşkın sürenin en büyük fiyat indirimi olarak kayıtlara geçti. Fiyatlandırma bilgisi, pazartesi günü yayımlanan Suudi Aramco açıklamasında yer aldı.

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