Son dakika: Ekrem İmamoğlu casusluk davasında ara karar açıklandı
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Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ'ın yargılandığı casusluk davasında mahkeme ara kararını açıkladı.
Yolsuzluktan tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı casusluk davasında duruşma savcısı mütalaa verdi. Savcı davanın sanıkları İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün tutukluluklarının devamını talep etti. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün’ün “siyasal casusluk” iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, tüm sanıkların tutukluluklarının devamına karar verdi.
Bir sonraki duruşma 29 Eylül'e ertelendi