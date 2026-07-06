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Gündem Başkan Erdoğan, Rutte ile bir araya geldi
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Başkan Erdoğan, Rutte ile bir araya geldi

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Başkan Erdoğan, Rutte ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın icra edilecek zirve öncesinde NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Külliye'de ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti. Kabul basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan tarihi 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde mesaisini Beştepe'de yoğunlaştırdı. Dünya liderlerinin Ankara'ya ayak basacağı dev zirveye saatler kala Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, kritik küresel ve bölgesel diplomatik kabullere sahne oluyor.

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Külliye'deki diplomasi trafiğinin en önemli ayaklarından biri saat 18.00'de başladı.

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Zirvenin hemen öncesinde gerçekleşen bu baş başa görüşmede, ittifakın geleceği, bölgesel güvenlik mimarisi ve Ankara'daki zirve takviminin detayları masaya yatırıldı.

ÖNCESİNDE BULGARİSTAN BAŞBAKANI RADEV İLE DE GÖRÜŞTÜ

Beştepe'deki hareketlilik Rutte kabulüyle sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile olan randevusundan hemen önce, komşu ülke Bulgaristan'ın Başbakanı Rumen Radev ile de Külliye'de bir araya geldi. İki ülke arasındaki sınır güvenliği, stratejik iş birlikleri ve NATO bünyesindeki ortaklıkların ele alındığı bu ikili temasın ardından Erdoğan, Rutte'yi ağırlayarak zirve öncesi Türkiye'nin kararlılık mesajlarını müttefiklerine doğrudan iletmiş oldu.

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