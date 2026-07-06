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Gündem Zehir tacirlerinin uyuşturucu rotası deşifre oldu! Komşu ülkeden geldi Türkiye'de yakalandı
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Zehir tacirlerinin uyuşturucu rotası deşifre oldu! Komşu ülkeden geldi Türkiye'de yakalandı

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Zehir tacirlerinin uyuşturucu rotası deşifre oldu! Komşu ülkeden geldi Türkiye'de yakalandı

Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak ve zehir tacirlerine geçit vermemek için çalışan gümrük muhafaza ekipleri, doğu sınırımızda dev bir uyuşturucu sevkiyatını suçüstü yakalayarak engelledi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Sahası’nda gerçekleştirilen başarılı operasyon, zehrin ülkemize hangi komşu ülkeden sokulmak istendiğini ve kullanılan akılalmaz yöntemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahası’nda, İran’dan Türkiye’ye giriş yapan bir aracın tavan ve yan döşemelerine gizlenmiş toplam 79 kilo 642 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir araçtan şüphelenen ekipler, yakın takibe aldı. X-ray taraması ve narkotik köpeklerin de katıldığı detaylı aramalarda, aracın tavan ve yan döşemelerinin içerisine gizlenmiş bölmeler tespit edildi. Görevliler tarafından sökülen tavan ve yan döşemelerde 79 kilo 642 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye ve araca ekiplerce el konulurken, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA) 

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