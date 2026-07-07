Zirve öncesi Trump, Meloni'yle dalga geçti! 'Uzaklaştırma emri gerekiyor'

Geçen ay İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile atışan ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi diplomatik çalışmalarla ilişkileri onarma umudunu boşa çıkaran yeni bir paylaşım yaptı. Pazar günü sosyal medya platformu Truth Social'da, geçen ayki G7 zirvesi sırasında Meloni'nin kendisine hayranlıkla bakar gibi göründüğü bir fotoğrafı paylaşan Trump, mesaj olarak "Uzaklaştırma emri gerekiyor" yazdı.

İtalya basını, son haftalarda ilişkileri onarmak için diplomatik çaba yürütüldüğünü, NATO zirvesinin arifesinde gelen bu yeni çıkışın "iyiye işaret olmadığını" vurguluyor.

15-17 Haziran'da Fransa'da yapılan G7 zirvesi sonrası Trump, Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çekilmek için "yalvardığını" söylemiş, "Yapmazdım ama acıdım" demişti.

Kısa süre öncesine kadar ABD yönetiminin Avrupa'daki en yakın müttefiklerinden biri görülen, "Trump'a fısıldayan lider" diye anılan İtalya Başbakanı Meloni'ye yönelik bu ifadeler yankı uyandırmıştı.

Meloni, karşı atağa geçerek Trump'ın sözlerini "tamamen uydurma" diye yalanlamış, "Ben de İtalya da asla yalvarmayız" diye tepki göstermişti.

Siyasi duruşları, seçmen kitlesi yakın olarak değerlendirilen iki liderin arası, özellikle ABD ve İsrail'in İran'a savaş açması sonrası açılmaya başladı.

Trump, Meloni'ye "İran savaşına destek vermediği", İtalya'daki üslerin ABD savaş uçaklarınca kullanımına izin vermediği gerekçesiyle basın ve sosyal medya yoluyla tepki gösterdi.