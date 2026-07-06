Bakan Gürlek’ten Ekrem’in ağababalarına sert uyarı: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz! İzin vermeyiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada duruşmaları izleyen ve mesnetsiz açıklamalarda bulunan yaban ülke temsilcilerine, Türkiye'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu hatırlattı. Türkiye'deki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesinin, ülkenin demokratik olgunluğunun ve şeffaflığının göstergesi olduğunun altını çizen Gürlek, devam eden davalar hakkında mahkeme önlerinde hüküm verir nitelikte açıklamalar yapılmasının Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutum olduğunu vurguladı.

BURADAN AÇIKÇA UYARIYORUM

Gürlek, yargı süreçlerinin yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil, Anayasa, kanunlar, dosyadaki deliller ve bağımsız mahkemelerin takdiri doğrultusunda yürütüldüğünü de kaydetti. Gürlek, "Buradan açıkça ifade ediyorum, hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz; devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz" ifadelerini kullandı.

HİÇ BİR SİYASİ AJANDAYA GEÇİT VERMEYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin vesayet odaklarına, darbe girişimlerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı milli iradesini koruyarak bugünlere geldiğini belirten Gürlek, Türkiye'nin kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlet olduğunu ifade etti. Bakan Gürlek paylaşımını, "Millî irademizi, yargı teşkilatımızı ve hukuk devletimizi hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit vermeyeceğiz" sözleriyle tamamladı.