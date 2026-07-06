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Dünya Mora’da tahliye kararı verildi! Yunanistan’da alevler köye dayandı
Dünya

Mora’da tahliye kararı verildi! Yunanistan’da alevler köye dayandı

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Mora’da tahliye kararı verildi! Yunanistan’da alevler köye dayandı

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Trizinia ili yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle Aya Eleni köyü tahliye edildi.

Yunanistan’da yüksek yangın riski uyarılarının ardından Mora Yarımadası’nda alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Mora Yarımadası'ndaki Trizinia ili yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle bir köyün tahliye edildiği bildirildi.

 

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Mora Yarımadası'ndaki Trizinia iline bağlı Aya Eleni köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin bölge sakinlerinin cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajla, Aya Eleni'nin tahliye edilmesi istendi. Bölge sakinleri, yetkililerin yönlendirmesi üzerine Aya Eleni'yi tahliye ederek yakındaki bir başka köy olan Ano Fanari'ye gitti.

 

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı Sivil Koruma Genel Sekreterliği, bugün ülkedeki yangın riskine ilişkin bir harita yayımlamıştı. Haritaya göre Girit, Sakız, Sisam ve Ahikerya adaları yangın riski en yüksek ikinci risk uyarısı olan turuncu alarm seviyesinde bulunuyordu.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi ve civarı, Mora Yarımadası'nın kuzeyi, Eğriboz Adası, Midilli Adası ve kuzeyde Kılkış civarı ise turuncunun bir altı olan sarı alarm seviyesinde belirtilmişti.

 

Sivil Koruma Genel Sekreterliği, yangın riski yüksek bu bölgelerde yaşayanlardan açık alanda yangın çıkmasına neden olabilecek kuru otların yakılması, kaynak makinesi kullanılması, mangal yapılması gibi her tür faaliyetten kaçınılmasını istemişti.

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