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Yıldırım Meclis Başkanı seçildi

3. tur oylamada 335 oy alan Binali Yıldırım Meclis'in yeni başkanı seçildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:43
Yıldırım Meclis Başkanı seçildi

Meclis Başkanlığı için Genel Kurulda 5 aday yarıştı.  AK Parti'nin adayı, son Başbakan ve İzmir milletvekili Binali Yıldırım Meclis Başkanı seçildi.

Binali Yıldırım seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı.

- Gazi Meclisimize bu dönemde önemli görevler düşüyor. 24 Haziran seçimleriyle beraber TBMM yeni yönetim sistemiyle birlikte yasama faaliyetlerine başlangıç yapıyor. Yüce Meclis'in görevi sorumlulukları artmıştır. Yasama ve denetim görevleriyle Meclis bir yandan memleketimizin ihtiyacı olan yasaları hayata geçirirken diğer yandan yeni sistemin Cumhurbaşkanını ve kabinesinin icraatlarını daha verimli yapabilmesine imkan sağlayan gerekleride yerine getirecektir.

- Anayasa değişikliği doğrultusunda uzlaşma daha da gelişti. Oy veren vatandaşlarımızın tamamı vatandaşlarımızın tamamı temsil imkanına kavuştu. Yeni dönem güven ve istikrarı temin ederken yasama Meclis'inde de adaleti getirmiştir. Yürütmenin meclise tsasrı gönderme yetkisi yoktur. Kanun yapma yetkisi Meclis'e ve milletvekilletine ait. Bu durum yasamayı önemli hale getiriyor.

- Meclis araştırması, soruşturması, yazılı soru önergeleri, genel değerlendirme gibi mekanizmaların yeni dönemde etkin bir şekilde uygulanması mümkün olacaktır. Görev sürem içerisinde milletimiizn beklentilerini karşılayacak şekilde yasama ve denetleme faaliyetleriyle milletvekillerimizin bölgelerine yönelik sorunlarının gündemde olması ve etkin bir şekilde takip edilmesi konusunda sorumluluğumu yetine getireceğim. Rehberimiz milletimizin iradesi, anayasamız ve iç tüzük olacaktır. AK Parti ve MHP grubuna teşekkür ediyorum. Bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini istiyorum.  

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 17:43
  1. AK Parti
  2. Cumhurbaşkanı
  3. İzmir
  4. Binali Yıldırım

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