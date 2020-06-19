Yıldırım çarpan Seda Öztürk hayatını kaybetti
Kütahya'da çardakta oturduğu sırada yıldırım isabet eden 22 yaşındaki Seda Öztürk hayatını kaybetti.
Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Hamidiye Kızılcaören köyünde bir evin bahçesindeki ağaca yıldırım düştü. Yıldırım, ağacın yakınındaki çardakta anne ve babasıyla oturan 22 yaşındaki Seda Öztürk'e isabet etti.
Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni, aynı hastanenin morguna konuldu.