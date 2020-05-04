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Yerel

Yıldırım çarpan çiftçi hayatını kaybetti

47 yaşındaki çiftçi Metin Polat, Sivas'ta hayvanlarını otlattığı esnada yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:00:00 -
Yıldırım çarpan çiftçi hayatını kaybetti

Olay, saat 15.30 sıralarında Sivas merkeze bağlı İnceağa köyünde meydana geldi.

Çiftçilik yapan evli ve 4 çocuk babası 47 yaşındaki Metin Polat, hayvanlarını otlatmak için köydeki Koçbaba mevkisine gitti. Havanın yağışlı olduğu bölgede Polat'a yıldırım isabet etti.

Polat, olay yerinde hayatını kaybetti. Polat'ın cesedi, jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla traktörle araziden indirildi. Ceset, daha sonra otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda, yıldırım isabet eden 1 büyükbaş hayvan da öldü.

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