Yıldırım 48 küçükbaş hayvanı telef etti
Manisa'nın Selendi ilçesinde yıldırım isabet eden ağacın altındaki 48 küçükbaş hayvan telef oldu.
Selendi ilçesine bağlı kırsal Karakozan Mahallesi'nde dün gece, Mehmet Gök'e ait ağılda bulunan 48 adet küçükbaş hayvanın bulunduğu yerdeki ağaca yıldırım düştü. Ağacın altında toplanan küçükbaş hayvanlar yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.
48 küçükbaş hayvan telef oldu
Mehmet Gök durumu hemen İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
48 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.
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