Yılda sadece 1 kez oluyor! Bu geceni bir özelliği var
Yılın en uzun gecesinin yaşanacağı ve Türkiye’nin de içinde yer aldığı kuzey yarım kürede bugünden itibaren geceler kısalacak...
Bu yıl perşembeyi cumaya bağlayan geceye denk gelen kış dönümü, Türkiye’ye en uzun gecesini 15 saat 6 dakika ile Türkiye’nin kuzeyindeki Sinop'ta yaşatacak. En kısa gece ise 14 saat ile Türkiye’nin Güney'indeki Hatay ilinde yaşanacak. Türkiye'nin de içinde bulunduğu kuzey yarım kürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak.
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