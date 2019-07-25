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Yılda 555 milyar lira israf ediyoruz

Türkiye, bir yılda milli gelirin yüzde 15’ine denk gelen yaklaşık 555 milyar lira kaynağını israf ediyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:48
Yılda 555 milyar lira israf ediyoruz

Türkiye, bir yılda milli gelirin yüzde 15’ine denk gelen yaklaşık 555 milyar lira kaynağını israf ediyor.


Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın (TİSVA) hazırladığı rapor, Türkiye’de israfın ne derecelere geldiğini ortaya koydu. Rapora göre Türkiye, bir yılda yaklaşık 555 milyar lira kaynağını israf ediyor.


Türkiye’de 214 milyar liralık gıda israfının yapılıyor, günde 6 milyon ekmek çöpe atılıyor.


enerjide, suda, gıdada, meyve-sebzede israfın boyutları


En büyük israflardan bir enerjide yapılıyor. Rapora göre konutlarda her 100 TL elektrik faturasının 35 TL’sini tasarruf etme potansiyeli bulunuyor. Türkiye’nin toplam enerji tasarruf potansiyeli yüzde 25 olarak tespit edildi. Aslında sadece konutlarda israf önlense bu oldukça büyük bir tasarruf anlamına gelecek.


555 milyar lira israf


Rapor, Türkiye milli gelirinin yaklaşık yüzde 15’ini israf ettiğine dikkat çekerken bunun 2018 yılı verilerine göre 555 milyar liraya ulaştığını ortaya koyuyor.


Raporda, gıda alanında Türkiye’de israf edilen miktarın 26 milyon ton olduğuna işaret edilirken bunun 125 milyar liraya karşılık geldiği belirtildi. Ayrıca, Türkiye’de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40’ı kaybolduğu veya israf edildiğine de dikkat çekilerek en iyimser hesapla bunun 25 milyar lira değerinde olduğu vurgulandı.


Boşa damlayan musluktan 11 milyar TL kaybediyoruz


Damlayarak akan bir musluk, yılda 3 metreküplük su kaybına sebep oluyor. Bunun her konuta maliyeti yaklaşık 6 bin TL civarında seyrediyor. Türkiye’de yaklaşık 19 milyon konuttan sadece yüzde 10’unda böyle bir durum olduğunda, oluşan israf yaklaşık 11 milyar TL olarak ortaya çıkıyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:48
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