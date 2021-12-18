‘Yılda 5-6 kez yapılmalı’ diyen Bilal Erdoğan’dan ÖSYM'ye çağrı: Bu adil değil

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, üniversiteye giren ya da bitiren en iyi öğrencilerin öğretmenliği ve öğretim üyeliğini seçmeye başladığında bu yöndeki umutların daha da artacağına dikkat çekerek, "Bunu elbirliğiyle başarmamız gerekir" diyor.

Bilal Erdoğan, Milliyet yazarı Abbas Güçlü'ye konuştu.

"Türkiye’nin bilim toplumu olması için ön yargılardan kurtulmamız gerekir" diyen Bilal Erdoğan şöyle konuştu:

Eskiden çocuklarımız memur olsun istiyorduk, sonra sigortalı olsun istedik, şimdi doktor, mühendis, avukat olsun istiyorlar. Bilime önem verir ve çocuklarımızı bilime yönlendirirsek bilim toplumu olmamız çok uzun zaman almaz. Avrupa hantallaştı, Amerika inişte, bizim heyecanımız onlardan daha fazla. Bu da bizi çok daha iyi noktalara getirecektir. Bu konuda çok umutluyum. Teknofest’in yoğun ilgi görmesi bunun en önemli göstergesi.Doğru organize olursak aşamayacağımız sorun yok

"ÖSYM'nin bu konuda daha esnek ve adil olması gerekiyor"

Giriş sınavlarının öğrenci ve veliler üzerinde yoğun baskı oluşturduğunu, bu yüzden yılda bir sınav yerine 5, 6 sınav yapılmasının daha doğru olacağını söyledi. ÖSYM’nin bu konuda daha esnek ve adil olması gerektiğini belirtti. Sınavlarda ilk bine giren öğrencilerin gözlerindeki ferin söndüğüne, çok yorgun olduklarına ve hep belli mesleklere yöneldiklerine vurgu yaparak, sosyal bilimlerin yok olma noktasına gelmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydetti.