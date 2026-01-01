  • İSTANBUL
Dünya Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
Dünya

Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezlerinden biri olan Crans-Montana'da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir barda meydana gelen şiddetli patlama, ülkeyi yasa boğdu. Yerel saatle 01.30 sularında, turistlerin ve eğlenenlerin yoğun olarak bulunduğu "Le Constellation" adlı iki katlı mekanda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı.

İsviçre'deki bir kayak merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

İsviçre'deki kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, polis, olayın ülkenin güneyinde yer alan Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı bir barda yaşandığını açıkladı.

 

Polis, gece bir veya birkaç patlamanın ardından kayak merkezinde yer alan bir barda yangın çıktığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

Kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği, helikopter ve çok sayıda ambulansın olay yerine ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

